El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, compartió en redes sociales un mensaje con el cual extendió una felicitación a México con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

“Comenzó el Mundial de Futbol 2026 ⚽ es una enorme alegría que el partido inaugural haya ganado una selección de América Latina. Felicidades México!" Evo Morales, ex presidente de Bolivia

En su breve publicación, el ex mandatario resaltó que la victoria que la selección mexicana obtuvo ante su similar de Sudáfrica, es motivo de una gran alegría para toda América Latina.

Cabe resaltar que en su país, Evo Morales enfrenta un proceso penal en el que se le acusa por el delito de trata agravada y otros cargos relacionados con la seguridad pública y la salud.

Evo Morales celebra triunfo de México en debut ante Sudáfrica en Mundial 2026

Con un marcador de 2 goles a 0, la selección mexicana de futbol debutó ante Sudáfrica en el Mundial 2026, durante el partido de inauguración que se jugó en el Estadio Ciudad de México.

La victoria que obtuvo el cuadro dirigido por Javier “el Vasco” Aguirre, motivó los festejos de diversas figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

Lo anterior debido a que el ex mandatario compartió en su cuenta de X, un mensaje con el que extendió una felicitación a México por su exitoso debut en el certamen mundialista.

Evo Morales felicita a México por el triunfo de la selección en el Mundial 2026 (@evoespueblo/X)

En su publicación, Evo Morales resaltó que la victoria del Tri ante Sudáfrica durante el partido inaugural del Mundial 2026, es motivo de “enorme alegría” por ser México una selección de América Latina.

Tras insistir en la felicitación y al concluir su mensaje, el ex presidente de Bolivia sentenció que la selección mexicana es un “digno representante de nuestro continente”.

Evo Morales y su agradecimiento con México

En su tuit para felicitar al Tri por su triunfo en el Mundial 2026, Evo Morales incluyó una fotografía en la que aparece sosteniendo una bandera de México, la cual fue tomada en 2019 cuando recibió asilo político en el país.

Desde dicho episodio, el ex presidente de Bolivia mantiene una relación cercana y amistosa con México por el respaldo que recibió entonces por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

En actos posteriores, la buena relación se consolidó aún más, pues el ex mandatario sigue destacando el apoyo que le dieron las autoridades mexicanas y convirtiéndose en un símbolo de solidaridad política en la región.