En conferencia de prensa, el senador Adán Augusto López Hernández anunció su salida de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, con el objetivo de realizar trabajo político en territorio de cara a las elecciones de 2027.

La decisión fue dada a conocer tras la cuarta reunión plenaria de Morena, realizada este domingo 1 de febrero en el Senado de la República.

Tras la salida de Adán Augusto López, la coordinación de la Jucopo de Morena quedará a cargo del senador Ignacio Mier, quien asumirá la responsabilidad en esta nueva etapa.

Adán Augusto López ( MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Adán Augusto López deja la Jucopo para trabajar en territorio con Morena rumbo a 2027

El propio Adán Augusto López explicó que su salida de la Jucopo responde a la posibilidad de realizar trabajo político-electoral en territorio, una labor que, aseguró, requiere dedicación de tiempo completo.

Aunque no precisó qué funciones específicas desempeñará, señaló que el trabajo territorial es una actividad que forma parte de su trayectoria política, por lo que no le resulta ajena.

Asimismo, afirmó que su decisión busca fortalecer la unidad del movimiento y del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

“Esta es una decisión que tomé en las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo a 2027, algo que requiere tiempo completo como es fortalecer la unidad dentro del movimiento y del partido. Es algo que no me es ajeno; lo he hecho toda la vida. Hoy lo más importante es fortalecer al partido y al movimiento rumbo al 2027” Adán Augusto López, senador de Morena

Pese a dejar la Jucopo de Morena, Adán Augusto permanecerá como senador por el partido guinda.

Ignacio Mier agradece la coordinación de la Jucopo de Morena en el Senado tras salida de Adán Augusto

Con la salida de Adán Augusto López, el senador Ignacio Mier será el nuevo coordinador de la Jucopo de Morena en el Senado.

Mier, también legislador morenista, ha sido una figura relevante dentro del partido y en el pasado fue considerado como posible candidato a una gubernatura de Puebla que dejó en manos de Alejandro Armenta.

Durante la conferencia de prensa, Ignacio Mier acompañó a Adán Augusto López y reconoció su labor al frente de la Junta de Coordinación Política.

El nuevo coordinador agradeció la confianza del grupo parlamentario y destacó la importancia de dar continuidad al trabajo legislativo del movimiento.

“Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo Adán Augusto. Vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento. Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como coordinador en esta etapa de transformación de nuestro país” Ignacio Mier, senador de Morena