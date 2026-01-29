De cara a las elecciones de 2027, Luisa Alcalde reafirmó la solidez de la alianza entre Morena, PT y Partido Verde.

Acompañada por Alberto Anaya y Karen Castrejón, la dirigente de Morena destacó que el bloque opositor espera una ruptura, pero la coalición se mantiene firme y fortalecida rumbo al proceso electoral.

Durante un acto en el que se realizó una firma conjunta para declarar la continuidad del proyecto aliancista entre Morena, PT y el Partido Verde, Luisa Alcalde reafirmó la confianza en el bloque.

Acompañada por los dirigentes de las fuerzas aliadas, Alberto Anaya y Karen Castrejón, Luisa Alcalde señaló que aun cuando desde la oposición se espera una ruptura, la alianza sigue rumbo a las elecciones 2027.

Sobre ello, la dirigente nacional de Morena aseveró que la oposición “no tiene proyecto, y no tiene agenda”, por lo cual su mayor esperanza es la escisión del bloque aliancista.

“Se frotan las manos de vernos divididos, así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación, que esta alianza Morena, PT y Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027” Luisa Alcalde

Por lo anterior, Luisa Alcalde, Alberto Anaya y Karen Castrejón, firmaron un compromiso para mantener, fortalecer y profundizar la coalición que conformaron desde el proceso electoral 2018.

PT y Partido Verde expresan respaldo a alianza con Morena

Durante el acto en el que firmaron una declaración conjunta de la alianza con Morena, los dirigentes del PT y Partido Verde expresaron su respaldo a la continuidad de la coalición.

Al respecto, Alberto Anaya refirió que desde el PT hay disposición para seguir en alianza no solo rumbo al 2027, sino hasta el proceso electoral federal que se llevará a cabo en el año 2030.

Alianza Morena PT y Partido Verde (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

En ese sentido, el dirigente nacional petista aseveró que su partido se trata del “aliado más fuerte“ con el que cuenta el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Por su parte, Karen Castrejón sostuvo que ahora la Cuarta Transformación se encuentra en una fase de consolidación en la que los partidos aliados han demostrado que son capaces de enfrentar diferencias.

De esa manera, resaltó, se puso de manifiesto que Morena, PT y Partido Verde cuentan con la capacidad de procesar sus desavenencias “sin poner en riesgo la gobernabilidad”.