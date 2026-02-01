La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado directo a los diputados locales de Baja California para que se mantengan más cercanos a la ciudadanía y a su territorio, durante su visita a San Quintín, realizada este fin de semana.

El mensaje se dio al término de la presentación del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, donde la mandataria fue captada dirigiéndose a legisladores locales de Morena, en lo que fue interpretado como una llamada de atención.

Este episodio ocurre en un contexto marcado por el inicio de la ruta rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

A modo de regaño, Sheinbaum pide a legisladores de Baja California trabajar más con la gente

Tras anunciar el Plan de Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó unos minutos para dirigirse de manera directa a los diputados locales, a quienes pidió incrementar su presencia en territorio y reforzar el contacto con la ciudadanía.

Con este gesto, la mandataria subrayó la importancia del trabajo cercano con la población.

“Hay que trabajar más con la gente, todos ustedes, trabajar más con la gente. Dejar de estar allá y estar en su territorio” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Después de este llamado, la presidenta se retiró del lugar en compañía de una simpatizante que la esperaba.

Morena y aliados avanzan en la preparación rumbo a las elecciones de 2027

El mensaje de Claudia Sheinbaum se da en medio de la preparación de Morena rumbo a las elecciones de 2027, proceso en el que el partido gobernante competirá en elecciones intermedias, donde estarán en juego congresos locales y varias gubernaturas.

Cabe recordar que en una conferencia de prensa conjunta, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) anunciaron que irán en alianza en los comicios de 2027.

Otro de los movimientos recientes de Morena fue la salida de Adán Augusto López de la Jucopo del Senado para sumarse a los esfuerzos en territorio.

En este contexto, el llamado de la presidenta a los diputados locales de Baja California para estar más cerca de la gente y del territorio se interpreta como parte de la estrategia de organización y fortalecimiento político rumbo al próximo proceso electoral.