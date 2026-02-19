Higinio Martínez elevó las tensiones dentro de Morena al cuestionar la posible designación de Adán Augusto López como delegado del partido en el Estado de México.

En entrevista, el senador señaló que, aunque Adán Augusto López sería bienvenido en el cargo, no es originario de la entidad y quienes realmente han trabajado por décadas en la política mexiquense son los militantes locales.

El senador por Morena en el Estado de México insistió en que, rumbo a las elecciones 2027, el partido debe enfocarse en fortalecer gobiernos municipales y corregir fallas en las administraciones actuales.

Higinio Martínez cuestiona llegada de Adán Augusto López como delegado de Morena al Edomex

El senador Higinio Martínez sigue generando tensión dentro de Morena, debido a que ahora cuestionó la posible designación de Adán Augusto López como delegado del partido en el Edomex.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Gabriela Warkentin, el legislador aseveró que el movimiento que implicaría la llegada de Adán Augusto López de cara a las elecciones 2027, es bienvenido.

“Es una decisión del Comité Nacional si lo envían a él o a más, son bienvenidos (...) pero quienes hacemos la política en el Estado (de México) como lo hace cada quien en sus estados, somos los militantes de años, decenas de años” Higinio Martínez, senador del Edomex por Morena

A pesar de ello, sí destacó que el senador no es originario de la entidad y quienes están realmente a cargo de la política en el Edomex son los militantes locales de décadas como su propio caso.

En ese sentido, Higinio Martínez señaló que aun cuando los movimientos dentro de Morena están bien, las acciones para reforzar al partido rumbo a las elecciones 2027 deben centrarse en otros puntos.

Higinio Martínez insiste en poner atención a gobiernos municipales rumbo a elecciones 2027

Tras poner en tela de juicio la posible llegada de Adán Augusto López como delegado de Morena en el Edomex, Higinio Martínez habló sobre lo que necesita el partido para las elecciones 2027.

Al ser un proceso electoral en el que se renovarán las presidencias municipales, insistió en señalar que más que movimientos dentro de Morena, lo que se necesita es poner atención a los gobiernos locales.

“Más que corregir cosas en el partido, lo que se necesita es evaluar, atender y corregir las fallas que hay en los gobiernos municipales” Higinio Martínez, senador del Edomex por Morena

En ese sentido, el senador refirió que lo que podría iniciar es una etapa de evaluación, atención y corrección de fallas que se puedan detectar en las administraciones municipales en curso.

Dicho proceso, consideró, sería de utilidad no solo para el caso del Edomex, sino para el resto de estados en los que habrá elecciones municipales e incluso en los cargos a nivel federal.