Con la mira en las elecciones 2027, lo que aún queda del PRD buscará revivir a nivel nacional a partir de un nuevo movimiento que es impulsado por las dirigencias estatales del partido.

Así lo dio a conocer el bloque Nacional de Partidos Locales al informar que el proyecto se trata de un frente-movimiento del que aclararon, va más allá del sol azteca.

PRD quiere regresar de la tumba; anuncian nuevo movimiento rumbo a 2027

El 19 de septiembre de 2024, el Consejo General del INE aprobó la pérdida de registro del PRD debido a que en las elecciones federales del 2 de junio, no alcanzó el 3% mínimo de votación requerido.

Días más tarde, el 4 de octubre, el INE publicó el acuerdo que oficializó la extinción del partido a nivel nacional, y a un año 4 meses de la histórica pérdida, el PRD busca revivir.

PRD buscará salir de la tumba (Michelle Rojas)

Lo anterior fue anunciado por el bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, integrado por 13 dirigencias estatales, al convocar a la construcción de un nuevo movimiento con rumbo al 2027.

De acuerdo con el bloque, el proyecto pretende consolidarse como un movimiento en el que no solo se recupere la identidad perredista, sino que aglutine grupos de izquierda y a la sociedad en general.

De esa manera, se pretende conformar una nueva opción partidista que proyecte confianza a partir de sus sólidos principios democráticos y su cercanía con la población en general.

PRD inicia plan para regresar a nivel nacional

En busca de concretar su retorno en 2027, el bloque Nacional de Partidos Locales del PRD celebró un encuentro en el estado de Oaxaca que dio inicio al proyecto del nuevo movimiento.

En el acto, se hizo oficial el comienzo de una serie de acciones conjuntas que tienen la intención de articular esfuerzos territoriales en los que se promoverán las políticas base del partido.

PRD (Internet)

De la misma forma, se estableció que a partir de las acciones que tienen el fin principal de reducir las brechas sociales, se podrá hacer frente a dilemas actuales como el caso de la inseguridad.

Para ello, se que desde los 13 congresos estatales en los que se tiene presencia, se impulsarán agendas con enfoque social y propuestas de política pública en materia de pafificación.