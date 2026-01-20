La dirigente del PRI en el estado de Sonora, Guadalupe Soto Holguín, informó que con la intención de prepararse para las elecciones 2027, se realizan una serie de ajustes internos.

Al respecto, la dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resaltó que las modificaciones que se concretaron se tratan de la renovación de dirigencias en el municipio de Hermosillo y algunos otros cargos.

PRI Sonora renueva dirigencias rumbo a las elecciones 2027

En busca de apuntalar al partido para las elecciones 2027, la dirigencia del PRI en Sonora realizó una serie de ajustes internos que consistieron en la renovación de liderazgos.

Entrevistada en el noticiero radiofónico de Michelle Rivera, Guadalupe Soto Holguín explicó que las modificaciones que se realizaron, se trataron de nombramientos en estos puestos:

Dirigencia en Hermosillo con Francisco Aparicio Avitia y Carla Rangel Ríos como presidente

Dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) con Luis Becerra Hurtado como secretario general

Dirigencia del Movimiento Territorial (MT) con Blanca Luz Saldaña López como presidenta

PRI (Cuartoscuro)

Por medio de dichos movimientos que calificó como una renovación profunda, resaltó que se espera recuperar la confianza ciudadana y arrebatarle el gobierno a la actual administración.

Aspirantes a candidatura del PRI en Hermosillo levantan la mano

Luego de informar sobre los ajustes internos que se realizaron con el objetivo de fortalecer la estructura del PRI de cara a las elecciones 2027, Guadalupe Soto Holguín admitió que ya hay perfiles que han levantado la mano para el proceso.

En específico, la dirigente del PRI en Sonora refirió que hay varias personas con las que se ha reunido, que podrían buscar la postulación para la presidencia municipal de la capital del estado, Hermosillo , como las siguientes:

Daniel García

Sergio Pavlovich

Onésimo Aguilera Burrola

Iris Sánchez

Héctor Ayala

Antonio Astiazarán

Cuestionada sobre la posibilidad de ir en busca de alguna candidatura, la dirigente del PRI en Sonora resaltó que de momento se encuentra totalmente enfocada en sus tareas como presidenta estatal tricolor.

En especial cuando resaltó que en su puesto debe estar a cargo de 50 municipios donde resaltó, se concentran más del 90% de la votación total en el estado de Sonora.