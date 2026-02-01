Adán Augusto López Hernández deja la coordinación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores.

Durante la cuarta reunión plenaria morenista de este domingo 1 de febrero de 2026, se dio a conocer que Adán Augusto López deja la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Morena en el Senado.

En su lugar queda el senador Ignacio Mier, quien ahora será en nuevo encargado de la Jucopo de Morena.

Adán Augusto López (Mario Jasso / Mario Jasso)

Adán Augusto López deja la Jucopo de Morena para “fortalecer a la 4T” rumbo a elecciones 2027

En una conferencia de prensa, Adán Augusto López confirmó su salida de la Jucopo de Morena y explicó su motivo.

De acuerdo con el senador, esta decisión la había tomado en las “últimas horas” porque se abrió la posibilidad de “hacer trabajo político electoral rumbo al 2027″.

Aseguró que como este tipo de actividades requieren de tiempo completo, era su decisión dejar la Jucopo de Morena para enfocarse en ello.

Además, resaltó que esta determinación está acompañada de apoyar el fortalecimiento de la unidad dentro de Morena.

Afirmó que el trabajo territorial no le es ajeno porque toda su vida es una situación que ha hecho.

Asimismo, destacó que lo más importante en este momento es "fortalecer al partido al movimiento rumbo al 2027″.

“Esta es una decisión que, digamos, tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027, cuando toca ahora algo que requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad dentro del movimiento, dentro del partido. Es algo que no me es ajeno, como dijo Nacho Mier, como lo he hecho toda la vida, yo me he caracterizado por hacer trabajo territorial y aquí al momento lo más importante es fortalecer al partido al movimiento rumbo al 2027″ Adán Augusto López, senador de Morena

Adán Augusto López Hernández (Galo Cañas Rodríguez)

Adán Augusto López pidió a sus compañeros por su salida de la Jucopo de Morena

En declaraciones de Adán Augusto López reveló que fue él mismo quien le pidió a sus compañeros del Senado que aceptaran su salida del grupo parlamentario.

Agregó que esta decisión ya la había platicado anteriormente, pero no dio detalles de con quién.

Cabe recordar que en días previos el senador había tenido una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar el tema de la reforma electoral.

“Platiqué con quién tenía que platicar estas cosas y ahora se lo pedí, se lo pedí a los compañeros que me aceptaran que me retirara del grupo parlamentario” Adán Augusto López, senador de Morena

La salida de la Jucopo de Morena de Adán Augusto López se da en medio de acusaciones en su contra tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Tabasco, de ser el líder del grupo criminal de La Barredora, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto, cuando López Hernández era gobernador de dicha entidad.