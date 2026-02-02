La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la decisión de Adán Augusto López de dejar la coordinación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.

Aunque hay señalamientos de que Claudia Sheinbaum pudo haber incentivado el cambio de Adán Augusto López en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, la mandataria lo negó subrayando que él mismo lo decidió.

Claudia Sheinbaum confirma que Adán Augusto López dejó Jucopo por decisión propia

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en la Cámara de Senadores fue expuesta como una decisión propia, situación que confirmó la presidenta de México.

Durante la mañanera del 2 de febrero, Claudia Sheinbaum explicó que Adán Augusto López le hizo saber a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) su deseo de dejar la coordinación en el Senado.

Sin embargo, la presidenta externó que fue el 1 de febrero que Rosa Icela Rodríguez y Adán Augusto López tomaron la decisión de que sí se fuera a hacer trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027.

Asimismo, explicó que fue decisión del senador el dejar la coordinación, argumentando que Morena le ofreció hacer el trabajo territorial.

“Sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena (...) Es decisión de él y siempre va a ayudar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum no ofrecerá una Embajada a Adán Augusto López

La presidenta de México aseguró que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado fue por decisión propia, así que rechazó el brindarle una Embajada.

Claudia Sheinbaum explicó que una Embajada no llegará al senador porque él mismo “tomó la decisión” de hacer el trabajo territorial para la Cuarta Transformación.

Según Adán Augusto López en entrevista con Ciro Gómez Leyva, anteriormente ha ayudado a Morena en “la organización territorial” de modo que es un trabajo del que ya tiene conocimiento y por ello aceptó.