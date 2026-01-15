La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán está en contra de eliminar los plurinominales con la reforma electoral, ya que forman contrapesos.

“Ya vimos lo que pasa en otros países cuando no hay democracia, cuando no hay contrapesos, cuando no hay pluralidad, cuando no se respeta la oposición”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Dicho rechazo se dio tras la reunión entre Kenia López Rabadán y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, tras entrega de sus propuestas a la diputada y a Pablo Gómez.

Kenia López Rabadán rechaza eliminar plurinominales en reforma electoral; está en riesgo la representatividad

Tras salir de oficinas del INE, Kenia López Rabadán fue cuestionada sobre la probabilidad de eliminar los plurinominales en la reforma electoral, a lo cual se pronunció en contra.

Al respecto, Kenia López Rabadán aseguró que cortar la representación de los plurinominales rompe el equilibro en las urnas, sin embargo, lo que se debería hacer es mejor los perfiles.

Kenia López Rabadán explicó que los plurinominales se crearon para ser un contrapeso y representar a aquellos que votan distinto en las elecciones, dar proporcionalidad.

Por lo mismo, la diputada señaló que la reforma electoral debe tener como objetivo que los mexicanos tengan certeza en la representación, más allá de eliminar a los plurinominales.

Asimismo, Kenia López Rabadán repitió en diversos momentos que todavía no existe una iniciativa para la reforma electoral, sin embargo, llegaría la primera semana de febrero, por lo que pidió esperar.

Kenia López Rabadán también estaría en contra de disminuir el presupuesto del INE

Kenia López Rabadán también habló de otro presunto tema que abordaría la reforma electoral y por el cual también se mostró en contra, ya que se mencionó la posibilidad de disminuir el presupuesto del INE.

Por lo mismo, el gasto destinado al INE garantiza el voto ciudadano, ya que el disminuir dicho gasto podría dejar abierta la puerta para el crimen organizado tanto entre candidatos como elecciones.

E hizo un llamado a cuidar a las autoridades electorales, ya que no funciona el evitar la pluralidad, como se ha visto en otras naciones autoritarias y con empobrecimiento.