El senador Félix Salgado Macedonio aseguró a medios que respetará tiempos y disposiciones de Morena, ya que “no se manda solo”; pidió lo mismo a sus compañeros rumbo a las elecciones 2027.

“Soy un activo político de Morena y no me mando solo, y tampoco le puedo marcar los tiempos a Morena”. Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

El nombre del morenista ha sido señalado como posible candidato para la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027; sin embargo, se vería impedido por el estatuto contra el nepotismo.

Félix Salgado Macedonio pide respetar tiempos de Morena rumbo elecciones 2027

Medios cuestionaron a Félix Salgado Macedonio sobre el proceso electoral de 2027; sin embargo, descartó adelantarse a los tiempos o disposiciones de Morena, ya que no se manda solo.

Agregó a su vez que estará sereno y tranquilo y señaló que sus compañeros deberían considerar lo mismo con respecto a 2027.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Félix Salgado Macedonio afirmó que como parte activa de Morena, no marcará los tiempos para las elecciones 2027, por lo que recordó a todos que no es el momento para iniciar con el proceso.

Sin embargo, Félix Salgado Macedonio no respondió a pregunta expresa sobre si se mantienen sus aspiraciones de gobernar Guerrero, sólo aclaró que está comprometido con su trabajo en el Senado.

Referente a los resultados de dichas elecciones 2027, Félix Salgado Macedonio asevera que Morena arrasará con todos los cargos, ya que el partido estaría más unido que nunca.

Elecciones 2027: compañeros de Félix Salgado Macedonio ya alzaron su mano para contender

Félix Salgado Macedonio pidió que otros integrantes de Morena que se serenen y esperen a iniciar el debido proceso electoral para 2027, ya que varios han levantado la mano para contender por una gubernatura .

Entre ellos están Saúl Monreal, quien en situación parecida a Félix Salgado Macedonio sobre estatuto contra nepotismo, buscará ser candidato para la gubernatura de Zacatecas.

Saúl Monreal insiste en búsqueda de la gubernatura de Zacatecas (Michelle Rojas)

Se ha mencionado a su vez a Andrea Chávez, a quien en redes se le acusa de campaña anticipada por la gubernatura de Chihuahua, interés que causó fricción con el Comité Ejecutivo de Morena en el estado.

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aseveró en este tenor que los candidatos del partido serán elegidos en un proceso interno por encuestas.