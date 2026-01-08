El Instituto Nacional Electoral (INE) no está de acuerdo en llevar a cabo la elección judicial el mismo día que los comicios intermedios 2027 y la posible revocación de mandato; priorizan cambio de fecha.

Tal como se establece en la reforma al Poder Judicial, las siguientes elecciones para elegir jueces y magistrados se llevarán a cabo en 2027, año en que se llevarán a cabo comicios en 31 estados.

INE pide cambio de fecha para la elección judicial de 2027

El consejero del INE, Arturo Castillo dio a conocer a medios que el Consejo General buscará que se modifique la fecha de la elección judicial ya que no puede coincidir con el voto para otros cargos.

Tal como declaró, la elección judicial es incompatible en cuanto a las reglas con el resto de los cargos a elegir en las elecciones 2027, ya que los partidos no deben intervenir en el caso de la primera.

Sin embargo, en este tenor Arturo Castillo señaló que en este caso, los partidos políticos realizarán propaganda abiertamente para el caso de las elecciones locales.

Asimismo, el consejero señaló que el INE considera que realizar la elección judicial con el resto de los comicios significarían un problema de logística con todos los cargos a elegir en 2027.

También mencionó que la propuesta se planteará al Poder Ejecutivo aunque ya se había señalado a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para su consideración.

El consejero electoral Arturo Castillo señala que los consejeros coinciden en que manejar 17 elecciones locales, la elección judicial, la renovación de la Cámara y la eventual revocación de mandato sería un reto logístico enorme. Destacó que el cambio de fecha de la elección… pic.twitter.com/aYOvBinjRL — La Silla Rota (@lasillarota) January 8, 2026

Cargos a elegir en las elecciones de 2027 a nivel local y federal

Tal como apuntó brevemente el consejero Arturo Castillo, en las elecciones 2027 se llevarán a cabo comicios a nivel federal y local.

Entre los cargos de elección popular para 2027 están:

17 gubernaturas

500 diputaciones

integrantes de 31 congresos locales

mil 718 ayuntamientos

Por su parte, la elección judicial de 2027 elegirá a cinco integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como:

463 Magistraturas de Circuito

386 jueces de distrito

Asimismo, en la Cámara de Diputados hay una propuesta para integrar la revocación de mandato al mismo día de las elecciones 2027, que de aprobarse, sería organizada por el INE.