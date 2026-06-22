En un histórico giro político, Abelardo de la Espriella se consolida como presidente electo de Colombia tras vencer en las urnas, en donde el abogado y figura opositora representa el rechazo masivo al gobierno de Gustavo Petro, marcado por acusaciones de inseguridad, narcotráfico y políticas de izquierda que muchos colombianos asocian con el deterioro del país.

El preconteo de la segunda vuelta, dio a Abelardo de la Espriella una ventaja clara, impulsando una ola de felicitaciones internacionales que subrayan el avance de la libertad en Latinoamérica.

Líderes mundiales celebran el triunfo Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Tras revelarse el triunfo de Abelardo de la Espirella como nuevo presidente electo de Colombia, líderes mundiales como Marco Rubio, Giogia Meloni o Javier Milei no tardaron en extender sus felicitaciones en redes sociales.

Líderes mundiales felicitan a Abelardo de la Espirella, presidente electo de Colombia (@laurapresi2026 / X)

Líderes mundiales felicitan a Abelardo de la Espirella, presidente electo de Colombia (@Santi_ ABASCAL / X)

Líderes mundiales felicitan a Abelardo de la Espirella, presidente electo de Colombia (@luisabinader / X)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó directamente con el presidente electo de la Eapirella y destacó la cooperación en seguridad, migración y economía bajo la administración Trump. “Los mejores días de Colombia están por venir”, afirmó.

Por su parte, Javier Milei, presidente de Argentina, celebró con su característico estilo: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica… ¡Viva la libertad, carajo!”; asimismo, Abelardo de la Espirella recibió felicitaciones de:

El presidente de Chile, José Antonio Kast

Santiago Abascal, diputado del congreso de España

Giorgia Meloni, presidenta del consejo de Ministros de Italia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Luis Abinader, presidente de la República Dominicana

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica

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Líderes mundiales felicitan a Abelardo de la Espirella, presidente electo de Colombia (@SecRubio / X)

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En sus mensajes de apoyo, los líderes internacionales enfatizaron sobre la seguridad, combate al narcotráfico, prosperidad y fortalecimiento de lazos bilaterales y el compromiso con la amistad y cooperación entre naciones.

Este triunfo se suma al rechazo regional al modelo de izquierda que muchos asocian con inestabilidad. por lo que líderes conservadores ven en de la Espriella (“El Tigre”) una oportunidad para restaurar el orden, atraer inversión y enfrentar el crimen organizado.

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia por su parte, ha cuestionado los resultados y llamado a escrutinios, pero el respaldo internacional consolida la legitimidad del cambio.

Líderes mundiales felicitan a Abelardo de la Espirella, presidente electo de Colombia (@JMilei / X)

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