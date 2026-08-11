Luis Antonio Espinosa Campos fue detenido en Ciudad de México (CDMX) por desvío de recursos en Campeche; se le señala como contador del hermano de Alejandro Moreno.

Aunque de momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ha confirmado la detención ni el delito que se le imputa, este sería peculado de 2015 a 2019.

Alejandro Moreno no se ha pronunciado por la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, contador de las empresas de su hermano, Emigdio Gabriel Moreno.

Luis Antonio Espinosa Campos, contador del hermano de Alejandro Moreno, es detenido

El contador del hermano de Alejandro Moreno, Luis Antonio Espinosa Campos, fue detenido la tarde de este lunes 10 de agosto en su despacho en Mixcoac, CDMX, alrededor de las 14:40 horas.

Acorde con lo dado a conocer, la detención fue realizada por la SSPC, derivada de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche.

Detienen a Luis Antonio Espinosa Campos, contador del hermano de Alejandro Moreno (Especial)

Por lo mismo, se estima que Luis Antonio Espinosa Campos será trasladado a Campeche para ser puesto a disposición de las autoridades del estado, sin fecha de inicio de su proceso.

La misma ficha del Registro Nacional de Detenciones no indica el penal al que llegará ni una fecha estimada.

Luis Antonio Espinosa Campos es acusado de peculado en gestión de Alejandro Moreno

Luis Antonio Espinosa Campos estaría acusado de peculado por al menos 97 millones de pesos durante la gestión de Alejandro Moreno en Campeche.

Se ha dado a conocer que Alejandro Moreno pagó dicho monto a la empresa fundada por Luis Antonio Espinosa Campos, Mayavisión; sin embargo, no se tiene registro de los servicios brindados.

También se le vincula con Emigdio Gabriel Moreno, hermano del dirigente nacional del PRI, ya que sus empresas han recomendado a Luis Antonio Espinosa Campos.

Asimismo, ha fungido como representante de las empresas del hermano de Alejandro Moreno, tanto legalmente como frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).