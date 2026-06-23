Donald Trump se atribuyó la victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en los comicios de Colombia, al afirmar que su triunfo "se debió a su apoyo”.

Lo apoyé. Estaba en el décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos también señaló que Abelardo de la Espriella o llamó tras su victoria para darle las gracias por el apoyo brindado.

Cabe destacar que hasta la publicación de esta nota, todavía no se obtienen resultados oficiales y aún no hay un ganador definido en las elecciones.

Donald Trump había mostrado preferencia a Abelardo De la Espriella previo a la elección en Colombia

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump escribió que fue “un gran honor apoyar” a Abelardo De la Espriella y agregó que habría una mejor relación con Colombia.

“Fue un gran honor para mí apoyarlo y espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump (YOAN VALAT/ EFE)

Desde antes de la elección, Trump ya había expresado su preferencia a De la Espriella, lo que desató críticas por parte del presidente colombiano Gustavo Petro.

El aún mandatario colombiano lo acusó entonces de injerir en el proceso electoral. “La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad“, dijo.

Abelardo De la Espriella lidera conteo de votos en Colombia

Los datos preliminares de la elección arrojan que Abelardo De la Espriella lidera el conteo preliminar con un total de 49.6% de los votos computados.

Por su parte, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda Castro, cuenta con un total de 48.7% de los votos obtenidos durante la jornada.

Esto significa que la diferencia entre un candidato y otro es de solo 250.830 sufragios, de entre más de 25,6 millones emitidos.

Sin embargo, todavía no hay un ganador oficial debido a que el candidato del oficialismo ha impugnado los resultados al acusar interferencia extranjera.