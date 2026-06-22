Claudia Sheinbaum aclaró que México no felicitará a Abelardo de la Espriella hasta que se den a conocer los resultados oficiales de las elecciones en Colombia.

“Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso podría llegar a los primeros días de agosto” Claudia Sheinbaum

En la mañanera del 22 de junio de 2026, la presidenta de México señaló que “como hacemos siempre” se esperará al conteo definitivo de la segunda vuelta.

Según la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos, sin alcanzar el 50% requerido, mientras Iván Cepeda impugnó 33 mil mesas.

Los resultados oficiales de las elecciones en Colombia podrían conocerse hasta inicios de agosto.

“Vamos a esperar”: Sheinbaum no felicitará a De la Espriella hasta tener el resultado oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esperará a que las autoridades de Colombia compartan el conteo oficial para felicitar “a quien resulte ganador” de las pasadas elecciones.

Claudia Sheinbaum señaló que, al conocer sólo los resultados preliminares, esperará a que se tengan los resultados oficiales que podrían llegar hasta los primeros días de agosto.

Será hasta entonces que su gobierno felicite a quien “haya obtenido el triunfo”.

Abelardo de la Espriella se perfila como el próximo presidente de Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia compartió que, al corte de las 21:34 horas del 21 de junio, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos.

Por otra parte, Iván Cepeda obtuvo el 48.70% de los votos totales; cabe señalar que el candidato de Pacto Histórico impugnó 33 mil mesas, por lo que esperará a que se concluyan las averiguaciones para reconocer los resultados.