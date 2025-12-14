Al cierre de las votaciones en Chile en la segunda vuelta de las elecciones 2025 para la presidencia, José Antonio Kast se convirtió en el virtual presidente del país sudamericano.

José Antonio Kast habría ganado en la segunda vuelta electoral a Jeannette Jara en las elecciones 2025 por la presidencia de Chile, pero ¿quién es él? Te compartimos los siguientes datos del que es favorito para presidente:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

José Antonio Kast es el favorito para ser presidente de Chile

¿Quién es José Antonio Kast?

José Antonio Kast es candidato a la presidencia de Chile que iniciaría su gobierno el 11 de marzo de 2026, si el 14 de diciembre resulta electo frente a Jeannette Jara.

José Antonio Kast es abogado de profesión, además de ser político y fundador del Partido Republicano en Chile y candidato a la presidencia en más de una ocasión.

El político tiene ascendencia alemana, hijo de Michael Kast Schindele y Olga Rist Hagspiel.

Su padre formó parte del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o bien, el Partido Nazi.

José Antonio Kast, candidato a la presidencia en Chile.

La familia de José Antonio Kast está conformada por diez hermanos de donde él es el menor. Además de que tiene tíos políticos recordados como Felipe Kast, Pablo Kast y Tomás Kast.

José Antonio Kast pertenece al Movimiento apostólico de Schönstatt y es católico practicante.

¿Qué edad tiene José Antonio Kast?

José Antonio Kast tiene 59 años de edad, pues nació un 18 de enero de 1966.

¿Quién es la esposa de José Antonio Kast?

La esposa de José Antonio Kast es la abogada María Pía Adriasola Barroilheat con quien contrajo matrimonio en 1991.

José Antonio Kast con su esposa María Pía Adriasola Barroilheat. (@joseantoniokast)

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Kast?

José Antonio Kast es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació un 18 de enero.

¿Cuántos hijos tiene José Antonio Kast?

José Antonio Kast tiene nueve hijos:

José Antonio Kast Adiasola

Josefina Kast Adriasola

Matías Kast Adriasola

Trinidad Kast Adriasola

Nicolás Kast Adriasola

Benjamín Kast Adriasola

María Isabel Kast Adriasola

Agustín Kast Adriasola

De ellos solo se conoce que su primogénito José Antonio Kast Adiasola es diputado en Chile.

¿Qué estudió José Antonio Kast?

José Antonio Kast estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

¿En qué ha trabajado José Antonio Kast?

Estos son algunos trabajos que José Antonio Kast ha tenido:

Gerente de negocio familiar enfocado en la rama inmobiliaria

Socio y abogado del bufete Kast, Pinochet, De la Cuadra & Cía

Maestro en Derecho Civil en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica

Maestro en Derecho Comercial en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica

Diputado por el Distrito 30

Diputado por el Distrito 24

Concejal de la comuna de Buin

Candidato independiente a la presidencia de Chile en 2017

Fundador del Partido Republicano

Candidato presidencial por el Partido Republicano en 2021

José Antonio Kast, candidato a la presidencia en Chile.

José Antonio Kast virtual presidente de Chile

El candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, es quien se presume podría ser quien presida del 2026-2030 luego de que se dice es el favorito.

Durante la primera vuelta de las elecciones en Chile, José Antonio Kast obtuvo el 24% frente a Jeannette Jara con 26.7% siendo ellos quienes se enfrentarían al balotaje al ser los primeros dos lugares, por no haber obtenido 50 por ciento de los votos.

Pese a que Jeannette Jara obtuvo más votos que José Antonio Kast en la primera vuelta, se presume que el perteneciente a la ultraderecha lidera la segunda vuelta y podría ser el ganador.

Si José Antonio Kast queda como el presidente de Chile, sería el regreso de un presidente ultraconservador en el país desde que obtuvo la democracia.

José Antonio Kast, candidato a la presidencia en Chile.

La campaña de José Antonio Kast está centrada en la seguridad, migración y las reformas económicas.

El conteo preliminar apunta a José Antonio Kast con 59% de votos sobre Jeannette Jara con 40% de ellos, pero será hasta alrededor de las 6:00 pm que se tenga la decisión final por el Servicio Electoral (Servel) para conocer a él o la presidenta de Chile.