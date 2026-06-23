La relación entre Alex Saab y Abelardo de la Espriella volvió a cobrar relevancia luego de que se diera a conocer su ventaja sobre Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de Colombia.

De acuerdo con la información, Abelardo de la Espriella fue el abogado de Alex Saab por años, antes de que este fuera señalado por Estados Unidos de conspiración y lavado de dinero.

“(Abelardo de la Espriella) es un gran abogado y amigo. Ejerció como mi abogado durante unos años”. Alex Saab

El vínculo entre Alex Saab y Abelardo de la Espriella vuelve al debate tras elecciones de Colombia

Una entrevista de El Espectador a Alex Saab, realizada en 2021, revela cuál es el vínculo entre el empresario y Abelardo de la Espriella, virtual ganador de las elecciones presidenciales en Colombia.

Alex Saab dio esta información mientras permanecía detenido en Cabo Verde a la espera de una posible extradición a Estados Unidos y en ella se refirió a De la Espriella como “un gran abogado y amigo”.

El vínculo entre Alex Saab y Abelardo de la Espriella vuelve al debate tras elecciones de Colombia (@agusantonetti / X)

El empresario, ahora juzgado en Estados Unidos, aseguró que el penalista lo representó legalmente durante varios años y sostuvo que la amistad entre ambos continuó incluso después de que terminara la relación profesional.

“Simplemente ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”. Alex Saab

La defensa de Saab se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la trayectoria de De la Espriella. El abogado representó al empresario desde 2015 en procesos relacionados con el enriquecimiento ilícito.

Asimismo, Alex Saab ha sido señalado de tener una estrecha relación con Nicolás Maduro, un vínculo que se estrechó a través de multimillonarios contratos estatales y que se fracturó tras los cambios políticos en Venezuela.

Con la llegada de De la Espriella a la presidencia, su pasado como defensor de clientes controvertidos, entre ellos Alex Saab, vuelve a formar parte del debate público en Colombia.