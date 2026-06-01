Abelardo de la Espriella se convirtió en una de las figuras más visibles de la política en Colombia por su candidatura presidencial en 2026.

Su llegada a la contienda presidencial marcó su primera participación en una elección popular, impulsado por el movimiento Defensores de la Patria y un discurso centrado en seguridad, economía y reducción del Estado.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero es un abogado, empresario y político colombiano.

Aunque nació en la capital, creció en Montería, Córdoba, donde desarrolló gran parte de su identidad personal y profesional.

En 2026 se convirtió en candidato presidencial y avanzó a la segunda vuelta electoral en Colombia.

Abelardo de la Espriella (Instagram | @delaespriella_style)

¿Cuántos años tiene Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella está casado con Ana Lucía Pineda. Aunque suele acompañarlo en actos públicos y familiares, mantiene un perfil mucho más discreto que el del candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella y esposa (Instagram | @delaespriella_style)

¿Qué signo zodiacal es Abelardo de la Espriella?

Al haber nacido el 31 de julio, Abelardo de la Espriella pertenece al signo Leo.

¿Quiénes son los hijos de Abelardo de la Espriella?

El candidato presidencial es padre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Su familia ha aparecido ocasionalmente en contenidos compartidos durante su actividad pública y política.

¿Qué estudió Abelardo de la Espriella?

Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Además, cuenta con estudios de posgrado en áreas relacionadas con el derecho penal y administrativo, formación que respaldó su posterior carrera como litigante.

¿En qué ha trabajado Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella ha trabajado principalmente como abogado penalista y empresario.

En 2002 fundó la firma De La Espriella Lawyers, desde donde participó en casos de gran repercusión mediática en Colombia.

También ha sido comentarista, conferencista y figura frecuente en medios de comunicación.

En 2026 incursionó formalmente en la política como candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, logrando avanzar a la segunda vuelta electoral frente a Iván Cepeda Castro.