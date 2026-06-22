El abogado y político Abelardo de la Espriella celebró el respaldo obtenido en las elecciones presidenciales de Colombia y aseguró que comienza una nueva etapa para el país.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Abelardo de la Espriella agradeció la confianza de millones de ciudadanos que respaldaron el proyecto político denominado Patria Milagro.

El aspirante destacó que el resultado representa una gran responsabilidad y llamó a construir una Colombia segura, próspera y llena de oportunidades para todos.

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/iQfqkIUbf7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

Preconteo arroja una de las elecciones más cerradas en la historia reciente de Colombia

Según el preconteo oficial, De la Espriella obtuvo 49.65 % de los votos, equivalente a 12.937.333 sufragios registrados hasta ahora.

La diferencia frente al senador de izquierda Iván Cepeda fue menor a 250 mil votos, convirtiéndose en una contienda extremadamente cerrada.

Elecciones Colombia 2026 segunda vuelta (Sebastian BARROS / AFP / AFP)

Cepeda alcanzó 48.71 % de la votación, con 12.691.709 apoyos, mientras avanzaba el conteo correspondiente al 99.8 % de las mesas.

Tras conocerse los resultados preliminares, el político agradeció a casi 13 millones de colombianos por respaldar su propuesta electoral.

Además, anunció la realización de la denominada Caravana de la Esperanza en Barranquilla, presentada como una celebración democrática junto a simpatizantes.

Durante su mensaje, sostuvo que la voluntad popular marcó el inicio de una nueva etapa política basada en la participación ciudadana.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió esperar el escrutinio definitivo y llamó a mantener la tranquilidad mientras concluye el proceso electoral.