Abelardo de la Espriella, representante del movimiento de derecha, Defensores de la Patria, se perfila como el próximo presidente de Colombia tras aventajar la segunda vuelta de las elecciones.

El resultado preliminar de las elecciones Colombia 2026, con casi la totalidad de las mesas procesadas, marcaría la salida de la izquierda en Colombia, encabezada actualmente por el presidente Gustavo Petro.

Elecciones Colombia 2026 segunda vuelta (Sebastian BARROS / AFP / AFP)

Elecciones Colombia: Abelardo Espriella aventaja con casi el 50% de los votos

Abelardo de la Espriella aventaja la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, colocándose por encima del representante de izquierda, Iván Cepeda Castro.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, con casi el 99% de mesas computadas que participaron de la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella suma cerca del 49.65%, acumulando un aproximado de 13 millones de votos.

En contraste, Iván Cepeda alcanza un 48.70% del apoyo, lo que se traduce en más de 12,6 millones de votos a su favor.

Estos resultados finales demuestran un incremento notable en la movilización de electores respecto a la primera vuelta del 31 de mayo, cuando De la Espriella ya lideraba con 10.3 millones de votos frente a los 9.7 millones de su oponente.

En una jornada donde 41.4 millones de colombianos estaban convocados a las urnas, el despliegue de más de 122 mil mesas de votación permitió canalizar la voluntad de un electorado que parece preferir al candidato de derecha.