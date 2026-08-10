El cantante mexicano Cristian Castro está por regresar al Auditorio Nacional de la CDMX este 10, 11, 14 y 15 de agosto en concierto.

Y para que no te pierdas de ningún momento en el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, a continuación todos los detalles de setlist y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora de inicio de los conciertos: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de 10:30 de la noche

Cristian Castro en Auditorio Nacional (Cristian Castro )

Posible setlist para Cristian Castro en el Auditorio Nacional el 10, 11, 14 y 15 de agosto

Desde el Corazón Tour 2026 de Cristian Castro llega con cuatros noches en concierto que prometen ser inolvidables para los fans, los días 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Cristian Castro en el Auditorio Nacional sean un recorrido con sus más grandes éxitos para sus cuatros fechas en concierto, los cuales serían: