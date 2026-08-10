El cantante mexicano Cristian Castro está por regresar al Auditorio Nacional de la CDMX este 10, 11, 14 y 15 de agosto en concierto.
Y para que no te pierdas de ningún momento en el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, a continuación todos los detalles de setlist y telonero:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora de inicio de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de 10:30 de la noche
Posible setlist para Cristian Castro en el Auditorio Nacional el 10, 11, 14 y 15 de agosto
Desde el Corazón Tour 2026 de Cristian Castro llega con cuatros noches en concierto que prometen ser inolvidables para los fans, los días 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Cristian Castro en el Auditorio Nacional sean un recorrido con sus más grandes éxitos para sus cuatros fechas en concierto, los cuales serían:
- Viajando en el tiempo
- Amor
- Lloviendo estrellas
- Sólo dame una noche
- Amor total / Agua nueva / Simplemente tú / Después de ti ¿Qué? / Ángel
- It’s a Heartache
- Es mejor así
- Lloran las rosas
- Así era ella
- Yo quería
- Mi vida sin tu amor
- Milagro
- No puedo arrancarte de mí
- Gallito feliz
- Por amarte así / Mi vida sin tu amor / Volver a amar
- No podrás
- Nunca voy a olvidarte
- No hace falta / Mañana / Vuélveme a querer / Si me ves llorar por ti / Lo mejor de mí
- Azul
- Quiero perderme contigo / Ya no pienso en ti / La más querida
- Osadía
- El triste