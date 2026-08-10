El cantante mexicano Cristian Castro está por regresar al Auditorio Nacional de la CDMX este 10, 11, 14 y 15 de agosto en concierto.

Y para que no te pierdas de ningún momento en el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, a continuación todos los detalles de setlist y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora de inicio de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de 10:30 de la noche
Cristian Castro en Auditorio Nacional
Cristian Castro en Auditorio Nacional (Cristian Castro )

Posible setlist para Cristian Castro en el Auditorio Nacional el 10, 11, 14 y 15 de agosto

Desde el Corazón Tour 2026 de Cristian Castro llega con cuatros noches en concierto que prometen ser inolvidables para los fans, los días 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Cristian Castro en el Auditorio Nacional sean un recorrido con sus más grandes éxitos para sus cuatros fechas en concierto, los cuales serían:

  1. Viajando en el tiempo
  2. Amor
  3. Lloviendo estrellas
  4. Sólo dame una noche
  5. Amor total / Agua nueva / Simplemente tú / Después de ti ¿Qué? / Ángel
  6. It’s a Heartache
  7. Es mejor así
  8. Lloran las rosas
  9. Así era ella
  10. Yo quería
  11. Mi vida sin tu amor
  12. Milagro
  13. No puedo arrancarte de mí
  14. Gallito feliz
  15. Por amarte así / Mi vida sin tu amor / Volver a amar
  16. No podrás
  17. Nunca voy a olvidarte
  18. No hace falta / Mañana / Vuélveme a querer / Si me ves llorar por ti / Lo mejor de mí
  19. Azul
  20. Quiero perderme contigo / Ya no pienso en ti / La más querida
  21. Osadía
  22. El triste