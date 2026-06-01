Este domingo 31 de mayo tuvo lugar en Colombia el proceso electoral que definirá su rumbo político durante los próximos cuatro años.

Tras el conteo preliminar de los votos, las cifras de la primera vuelta en las elecciones marcaron una ligera inclinación a favor del candidato ultraderechista colombiano:

Abelardo de la Espriella: con el 43,73% de los votos

Iván Cepeda Castro: con el 40,91% de los votos

Entre ambos candidatos hay menos de 700 mil votos de diferencia. Y aunque de la Espriella terminó adelante la jornada, no alcanzó la mayoría necesaria (50% de los votos) para ganar la primera vuelta.

Ahora, los colombianos deberán volver a las urnas el próximo 21 de junio para definir a su próximo presidente, sucesor de Gustavo Petro.

Elecciones en Colombia: desafíos que enfrentará el próximo presidente

Quien resulte vencedor en el balotaje presidencial asumirá el gobierno en un escenario marcado por importantes retos económicos, sociales y de seguridad que demandarán respuestas inmediatas durante los primeros meses de gestión.

Entre los principales desafíos destaca la situación fiscal del país. Colombia mantiene una de las deudas públicas más elevadas de América Latina y enfrenta un déficit fiscal de 6.4%, factores que limitan el margen de maniobra para impulsar nuevas políticas públicas.

Iván Cepeda Castro (Instagram | @ivancepedacastr)

A ello se suman problemas estructurales en los sistemas de salud y educación, sectores que han sido objeto de constantes debates por la calidad de los servicios, la cobertura y las necesidades de financiamiento.

La seguridad también figura entre las principales preocupaciones nacionales. La violencia armada continúa presente en diversas regiones, donde grupos ilegales mantienen disputas por territorios estratégicos vinculados al narcotráfico y otras economías ilícitas.

El proceso electoral se desarrolló además en un contexto de elevada tensión política. El asesinato de Miguel Uribe Turbay generó preocupación dentro y fuera del país sobre las condiciones de seguridad para los actores políticos.

Durante la campaña también se reportaron amenazas contra otros aspirantes, situación que incrementó los llamados de organismos e instituciones para garantizar elecciones seguras y transparentes.

Con este panorama, el próximo mandatario tendrá la tarea de fortalecer la gobernabilidad, atender los desafíos económicos y avanzar en estrategias que contribuyan a reducir la violencia y recuperar la confianza ciudadana.