Aracely Arámbula pidió medidas de protección contra un conductor de Ventaneando tras mostrar imágenes de su hijo mayor, Miguel Gallego Arámbula.

Hace 5 meses, Ventaneando compartió fotos del hijo mayor de Luis Miguel, luego de que fuera captado en el AICM junto a Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula pone límites a Ventaneando tras revelar identidad de su hijo

El pasado 10 de agosto, Javier Ceriani compartió un documento emitido a finales de julio, donde se solicitaba que el conductor Ricardo Manjarrez no se acerque a Miguel Galleo Basteri.

Recordemos que fue Ricardo Manjarrez quien grabó al hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula en el aeropuerto y expuso las imágenes en Ventaneando en marzo de 2026.

Aracely Arámbula (Instagram/@aracelyarambula)

El documento confirma medidas de protección para Miguel Gallego Arámbula que contemplan:

No ejercer conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido, o personas cercanas a él

Protección para la víctima

Auxilio inmediato por policías en el domicilio de la víctima

Es decir, Miguel Gallego Arámbula puede solicitar la presencia de la policía si Ricardo Manjarrez se acerca a él.

Además, Ventaneando no puede difundir fotos del hijo mayor de Luis Miguel o de personas cercanas a él.

Si Ricardo Manjarrez o Ventaneando incumplen las medidas de protección para Miguel Gallego Arámbula, se podrán aplicar medidas de apremio como:

Llamada de atención de un juez

Multa

Auxilio de la policía de la CDMX

Arresto

Aracely Arámbula estaría furiosa con Ventaneando por video de su hijo

La primera y última vez que Luis Miguel y Aracely Arámbula hicieron pública la imagen de Miguel Gallego Arámbula, fue en la revista Hola en 2007.

Posteriormente, la identidad de los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel se mantuvo lejos de los medios hasta marzo de 2026, cuando Ventaneando difundió su rostro.

Periodistas como Inés Morenos aseguran que Aracely Arámbula estaría molesta por la publicación de la imagen de su hijo, pues quería mantenerlos en el anonimato.

Trascendió que Luis Miguel también estaría molesto por la situación, por lo que habría presionado a Aracely Arámbula para iniciar un proceso contra Ricardo Manjarrez, pero esto no ha sido confirmado.