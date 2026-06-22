María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, felicitó a Abelardo de la Espriella por la ventaja que le da el preconteo en las elecciones 2026.

“Felicitaciones al presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella por esta victoria” Maria Corina Machado

La premio nobel de la paz dijo que es una nueva etapa para Colombia en la que Venezuela tendrá un gran aliado para la transición democrática y lograr así la prosperidad y seguridad de la gente.

María Corina Machado dijo que Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación y con ello reafirmó su compromiso con la libertad, democracia y paz.

Abelardo de la Espriella celebra a pesar de elección cerrada

La segunda vuelta en las elecciones de Colombia tuvo un resultado cerrado, situación que no se había presentado nunca en la historia del país.

El margen es de menos de 1 por ciento con una ligera ventaja para Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el preconteo que culminó esta misma noche y dio paso al escrutinio, Abelardo de la Espriella tiene 49.3 por ciento de los votos e Iván Cepeda 49 por ciento.

Ante ello, Abelardo de la Espriella anunció una celebración en las calles de Barranquilla, Colombia, desde su casa de campaña hasta el monumento llamado Ventana al Mundo.

Donald Trump celebra victoria de Abelardo de la Espriella; Petro dice que aún no hay ganador

Donald Trump compartió el post de la noticia sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en la que dijo “ganó a lo grande”.

El presidente Gustavo Petro ha dio que nadie se debe dar por ganador y esperar al escrutinio dado lo cerrado del preconteo.