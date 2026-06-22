En su primer discurso como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció que fortalecerá las relaciones internacionales solo con naciones que respeten la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

“Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad ni el Estado de derecho” Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, ganador de la ajustada segunda vuelta presidencial en Colombia 2026 frente a Iván Cepeda, se dirigió a miles de seguidores en el monumento Ventana al Mundo tras conocerse el preconteo que lo favorece por un estrecho margen de alrededor de 250 mil votos.

Abelardo de la Espriella declara en su primer discurso que priorizará relaciones internacionales

Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el 7 de agosto como presidente de Colombia, marcó así un claro cambio en la política exterior colombiana respecto al gobierno saliente de Gustavo Petro. Su mensaje enfatiza la alineación con gobiernos democráticos y un distanciamiento de regímenes autoritarios.

"Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad ni el Estado de derecho": Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.



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Este posicionamiento ocurre en medio de una victoria histórica pero polarizada, pues de la Espriella se convirtió en el candidato más votado en la historia reciente con más de 12.9 millones de sufragios, en las elecciones con mayor participación y el margen más cerrado desde la instauración de la segunda vuelta, ganando contra Iván Cepeda.

En su intervención, Abelardo de la Espirella, presidente electo de Colombia también llamó a la unidad nacional, prometió gobernar para todos los colombianos sin retaliaciones y pidió evitar cualquier intento de “incendio social”. Su discurso conciliador busca tender puentes tras una campaña intensa marcada por profundas divisiones.

De acuerdo a algunos analistas, estos destacan que esta línea en política exterior podría acercar a Colombia a socios como Estados Unidos —que ya felicitó al ganador—, y otros gobiernos de centro-derecha en la región, mientras revisa acuerdos con países cuestionados por violaciones a derechos humanos y democracia.

El escrutinio oficial avanzará en los próximos días para confirmar los resultados, mientras, Abelardo de la Espriella inicia la transición presidencial con énfasis en seguridad, crecimiento económico y reconstrucción institucional, según sus primeras declaraciones.