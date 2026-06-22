El presidente Donald Trump felicitó este lunes 22 de junio a Abelardo de la Espriella y reconoció su triunfo tras darse a conocer los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

A través de su cuenta en Truth Social, Donald Trump señaló que espera trabajar junto a De la Espriella para “construir una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos”.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia 2026 (Fernando Vergara / AP Photo / AP Photo/Fernando Vergara)

Donald Trump felicita a Abelardo de la Espriella tras triunfo en Colombia

A Abelardo de la Espriella se le conoce como “El Tigre” debido a la imagen de firmeza, agresividad y determinación que ha proyectado durante su carrera como abogado y figura pública en Colombia.

Donald Trump aprovechó este apodo para felicitarlo por el triunfo en las elecciones presidenciales en Colombia y aseguró que su llegada al poder representa una nueva etapa para las relaciones entre ambos países.

Donald Trump felicita a Abelardo de la Espriella tras triunfo en Colombia (Colombia)

Durante la campaña presidencial, Donald Trump expresó en varias ocasiones su respaldo a Abelardo de la Espriella, a quien describió previamente como un dirigente “fuerte, inteligente y decidido”.

Los resultados preliminares posicionan a Abelardo de la Espriella por encima del izquierdista Iván Cepeda, en lo que serían las elecciones presidenciales más cerradas de la historia reciente de Colombia.

El resultado ha generado celebraciones entre sectores conservadores y cuestionamientos por parte de algunos líderes de izquierda, quienes han solicitado esperar los resultados definitivos de los comicios.