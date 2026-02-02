Laura Fernández Delgado es la presidenta electa de Costa Rica en 2026, tras obtener una victoria contundente con más del 48% de los votos, superando a 19 contendientes en la contienda electoral.

Es la segunda mujer en llegar a la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010), y ha sostenido un discurso enfocado en la defensa de la vida, la familia y el libre mercado, alineado con sectores conservadores y empresariales del país.

¿Quién es Laura Fernández Delgado?

Laura Virginia Fernández Delgado es una politóloga y funcionaria pública costarricense con amplia trayectoria en planeación estatal y administración pública. Inició su carrera en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), donde ocupó cargos técnicos estratégicos relacionados con análisis prospectivo y empleo público.

Posteriormente fue directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa para la fracción del partido Alianza Demócrata Cristiana.

Entre 2022 y 2025 se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica durante el gobierno de Rodrigo Chaves, y más tarde como ministra de la Presidencia, cargo al que renunció en 2025 para buscar la candidatura presidencial.

Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Laura Fernández Delgado?

Laura Fernández Delgado nació el 4 de julio de 1986, por lo que en 2026 tiene 39 años.

¿Quién es la pareja de Laura Fernández Delgado?

Laura Fernández Delgado está casada con Jeffrey Umaña, profesional del área de administración y finanzas.

¿Qué signo zodiacal es Laura Fernández Delgado?

Nacida el 4 de julio, Laura Fernández Delgado es Cáncer, signo asociado con la tenacidad emocional, la resiliencia y una fuerte orientación hacia la familia y el servicio público.

¿Laura Fernández Delgado tiene hijos?

Laura Fernández Delgado ha señalado que es madre, aunque mantiene los detalles de su vida familiar en un ámbito privado.

¿Qué estudió Laura Fernández Delgado?

Laura Fernández Delgado es politóloga por la Universidad de Costa Rica, con especialización en políticas públicas y gobernabilidad democrática. Fue reconocida con mejor promedio académico en programas de posgrado durante dos años consecutivos.

¿En qué ha trabajado Laura Fernández Delgado?

Laura Fernández Delgado cuenta con una trayectoria sólida dentro de la administración pública costarricense, con experiencia técnica y política en distintos niveles del Estado: