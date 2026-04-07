El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció la aceptación de un periodo de 15 días de negociaciones en Islamabad, Pakistán, calificándolo como una “victoria histórica” frente a Estados Unidos.

Según Irán, la resistencia de 40 días obligó a Estados Unidos a aceptar sus demandas, entre ellas el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.

Las conversaciones iniciarán el 21 de abril de 2026 bajo la supervisión del ayatolá Mojtaba Khamenei, mientras Donald Trump considera la propuesta iraní de 10 puntos como base viable.

Irán habla de tregua temporal y afirma que Estados Unidos pidió detener la guerra (Vahid Salemi / AP)

Irán y Estados Unidos: La narrativa del triunfo y la mediación

De acuerdo con las fuentes oficiales, Irán ha rechazado múltiples plazos impuestos anteriormente por el presidente Donald Trump, manteniendo la lucha durante 40 días hasta alcanzar sus objetivos estratégicos.

El gobierno iraní sostiene que el enemigo ha mostrado una incapacidad para cumplir sus amenazas y ha aceptado oficialmente las “demandas legítimas” del pueblo iraní, lo que ha llevado a la apertura de esta mesa de diálogo bajo la supervisión del Líder de la Revolución, el Ayatolá Mojtaba Khamenei.

Por su parte, la versión de la Casa Blanca indica que el presidente Trump accedió a suspender los bombardeos por 14 días tras conversaciones con el primer ministro y el jefe del ejército de Pakistán, condicionando la pausa a la apertura inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

El Plan de 10 Puntos: Las condiciones de Irán

Irán ha presentado una propuesta de 10 puntos que servirá como base exclusiva para las conversaciones en Islamabad, Pakistán.

Entre las exigencias más destacadas se encuentran:

El control y regulación iraní del paso por el Estrecho de Ormuz.

La retirada total de las fuerzas de combate de Estados Unidos de todas sus bases en la región.

El levantamiento de todas las sanciones y el pago de una indemnización total a Irán.

La liberación de fondos congelados y la consagración de estos acuerdos en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Un proceso de “total desconfianza”

Las autoridades iraníes han sido enfáticas al declarar que estas negociaciones, que iniciarán el viernes 21 de abril de 2026, se llevarán a cabo con “total desconfianza hacia la parte estadounidense”.

Advierten que este proceso es una continuación de la lucha y que, si no se logran resultados políticos que reflejen lo obtenido en el campo de batalla, Irán está preparado para retomar las acciones militares de inmediato.

Mientras tanto, desde Washington, Trump ha calificado la propuesta iraní como una “base viable” para negociar, afirmando que los objetivos militares de Estados Unidos ya han sido superados y que el fin de este conflicto de larga data podría estar cerca.