El Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Marco Antonio Solís con un concierto en CDMX que promete una noche llena de romance y nostalgia:
- Fecha: sábado, 23 de mayo de 2026
- Puertas: a las 17:00 horas
- Inicio: a las 21:00 horas
- Lugar: Estadio GNP Seguros
Setlist de Marco Antonio Solís para concierto en Estadio GNP Seguros
Marco Antonio Solís es un artista con años de trayectoria musical, por lo que en su concierto se espera un setlist de clásicos como:
- Si no te hubieras ido
- Mi eterno amor secreto
- Más que tu amigo
- La venia bendita
- ¿A dónde vamos a parar?
- Antes de que te vayas
- Si te pudiera mentir
- Invéntame
- Se va muriendo mi alma
- El peor de mis fracasos
- Sigue sin mí
- Dios bendiga nuestro amor
- Tú me vuelves loco
- Cuando te acuerdes de mí
- El milagrito
- No puedo olvidarla
- Sin pensarlo
Así como clásicos de Los Bukis:
- Tu cárcel
- Y ahora te vas
- Cómo fui a enamorarme de ti
- Morenita
- Falso amor
- Por amor a mi pueblo
- Cómo me haces falta
- Viva el amor
- Necesito una compañera
Telonero e invitados especiales de Marco Antonio Solís en Estadio GNP Seguros
Marco Antonio Solís tendrá a una invitada más que especial para abrir su concierto en el Estadio GNP Seguros la noche del sábado.
Ocesa confirmó que su hija, Mar Solís, será quien suba al escenario previo al bloque central, cantando canciones propias y continuando con el legado familiar.