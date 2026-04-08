Irán, Estados Unidos e Israel pactaron un alto al fuego tras mes y medio de guerra. Ahora, el estrecho de Ormuz vuelve a ser abierto, con dos primeros barcos navegando.

Un barco de Grecia y uno de Liberia fueron los primeros barcos en cruzar por el estrecho de Ormuz.

Dos barcos en el estrecho de Ormuz navegan tras alto al fuego

La guerra que empezó hace mes y medio, llevó a que Irán pactara con Estados Unidos e Israel, un alto al fuego con acuerdo en Islamabad que llevó a reabrir el estrecho de Ormuz.

Según información de Marine Traffic en X, ya cruzaron los dos primeros barcos por el estrecho de Ormuz, siendo de Grecia y Liberia.

De Grecia se trató de un buque granelero NJ Earth, que cruzó a las 08:44 UTC, es decir a las 2:44 am, hora México.

Por otra parte, el buque de Liberia se trató de un Daytona Beach que cruzó a las 06:59 UTC, es decir, 00:59 am, hora México.

“Ya se están registrando los primeros movimientos. El buque granelero NJ Earth, de propiedad griega, cruzó el estrecho a las 08:44 UTC, mientras que el Daytona Beach, con bandera de Liberia, lo hizo antes, a las 06:59 UTC, poco después de zarpar de Bandar Abbas a las 05:28 UTC”. Marine Traffic.

Cabe destacar que el alto al fuego solo fue pactado por dos semanas, de modo que el estrecho de Ormuz podría estar abierto únicamente por este tiempo de no llegar a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos con Israel.

Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró -tras el alto al fuego- que se harían grandes negocios con el estrecho de Ormuz.

Embarcaciones varadas por el cierre del estrecho de Ormuz

Dos embarcaciones cruzaron el estrecho de Ormuz tras la reapertura por el alto al fuego, pero aún faltan varios buques por navegar la zona.

Según el monitoreo de Marine Traffic, se trata de:

426 buques tanque

34 buques de transporte de GLP

19 buques de GNL

Muchos de estos buques quedaron varados en el estrecho de Ormuz tras el cierre, por lo que permanecieron en la zona por días.