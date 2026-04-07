Donald Trump anunció una suspensión de 14 días en las operaciones militares contra Irán, tras las peticiones del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del mariscal Asim Munir.

Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura, completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La pausa, descrita como un “cese al fuego bilateral”, está condicionada a la apertura inmediata del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Tras lanzar un ultimátum que vence el 7 de abril, el presidente de Estados Unidos aseguró que ya se han cumplido los objetivos militares y que la propuesta iraní de 10 puntos representa una base viable para un acuerdo de paz definitivo.

Trump establece condiciones con el Estrecho de Ormuz como eje

La pausa en las hostilidades, que Trump describió como un “cese al fuego bilateral”, está estrictamente condicionada a que Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos enfatizó que esta ventana de dos semanas es necesaria para finalizar y consumar un acuerdo definitivo que busca la paz a largo plazo tanto con Irán como en todo el Medio Oriente.

Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump: Propuesta de Irán es un camino hacia un acuerdo de paz definitivo

Donald Trump reveló que el gobierno de Irán presentó una propuesta de 10 puntos, la cual la administración estadounidense considera una “base viable” para las negociaciones.

De acuerdo con el mensaje en Truth Social, la gran mayoría de los puntos de fricción históricos entre ambas naciones ya han sido resueltos.

Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Finalmente, el presidente justificó la pausa afirmando que Estados Unidos ya ha “alcanzado y superado todos los objetivos militares” previstos.

Trump concluyó mencionando que actúa no solo en nombre de su país, sino también en representación de las naciones del Medio Oriente, calificando como un “honor” el hecho de que este conflicto de larga data esté cerca de una resolución definitiva.

Trump reconoce a Pakistán por alcanzar el acuerdo

Según Donald Trump, la decisión se tomó tras recibir peticiones directas del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del mariscal de campo Asim Munir, quienes solicitaron frenar la “fuerza destructiva” que estaba prevista para ser enviada contra territorio iraní.