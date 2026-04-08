Irán fija 10 condiciones a Estados Unidos para un alto al fuego.

La propuesta de Irán surgió como rechazo al plan de paz de 15 puntos de Estados Unidos; su terminar de forma permanente con la guerra en Medio Oriente.

Presenta Irán 10 condiciones a Estados Unidos para un alto al fuego

Mediante Pakistán, Irán presentó 10 condiciones a Estados Unidos para poner un alto al fuego.

Los puntos claves del plan de Irán son los siguientes:

El paso ordenado por el estrecho de Ormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes

La necesidad de poner fin a la guerra contra todos los componentes del Eje de la Resistencia

La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas sus bases y lugares de despliegue en la región

El establecimiento de un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz que garantice el control iraní

El acuerdo estipula el pago de una indemnización completa a Irán

El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y las resoluciones de la Junta de Gobernadores y del Consejo de Seguridad

La liberación de todos los fondos y activos iraníes congelados en el extranjero

Irán (Unsplash)

De acuerdo con una declaración emitida por la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán se indicó que han rechazado las peticiones de cese del fuego y amenazas de Estados Unidos.

El honorable pueblo iraní debe saber que, gracias a la yihad de sus hijos y su histórica presencia en el campo de batalla, el enemigo ha implorado durante más de un mes que cese el fuego y la feroz resistencia de Irán. Sin embargo, las autoridades del país, basándose en la decisión tomada desde el principio de continuar la guerra hasta alcanzar sus objetivos —incluidos sumir al enemigo en el arrepentimiento y la desesperación y eliminar la amenaza a largo plazo para el país—, han rechazado todas estas peticiones. La guerra ha continuado hasta el día de hoy, el cuadragésimo. Irán también ha rechazado reiteradamente los plazos fijados por el Presidente de los Estados Unidos y afirma constantemente que no concede importancia a ningún tipo de plazo impuesto por el enemigo. Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

En ese contexto y tras haber alcanzado sus objetivos, Irán decidió celebrar negociaciones para terminar con el conflicto.

Irán recalcó que las pláticas de alto al fuego comenzarán hasta el 21 de abril en el Islamabad y tendrían una duración de 2 semanas.

Aunque Irán señaló que no pondrá fin a la guerra hasta que se acepten los puntos que fijó a Estados Unidos.

Hoy, anunciamos al gran pueblo iraní que la mayoría de los objetivos de la guerra están prácticamente alcanzados, y que sus valientes hijos han infligido una derrota histórica y una humillación permanente al enemigo. En este contexto, y de acuerdo con las directrices del Líder de la Revolución Islámica, su eminencia el ayatolá Mojtaba Khamenei (que Dios lo proteja), y con la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y teniendo en cuenta la superioridad de Irán y del Eje de la Resistencia en el campo de batalla, la incapacidad del enemigo para cumplir sus amenazas a pesar de todas sus pretensiones, y su aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se decidió celebrar negociaciones en Islamabad para ultimar los detalles. Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

Por su parte, Donald Trump indicó en conferencia de prensa que los 10 puntos de Irán como un ”paso significativo”, aunque no suficiente para lograr la paz.