Tras la muerte de Ali Jamenei, el nombre de Mojtaba Jamenei ha salido a relucir dentro de círculos cercanos al poder de Irán, así como en diversos medios occidentales.

Pues todo apunta a que Mojtaba Jamenei tomará el lugar de su padre como el líder supremo de Irán, en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente que produjo la muerte de Ali Jamenei.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtabá Hoseiní Jamenei es un clérigo chiita iraní, segundo hijo de Ali Jamenei; líder supremo de Irán asesinado el pasado 28 de febrero de 2026.

Mojtaba Jamenei (Meghdad Madadi/All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

¿Qué edad tiene Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei nació el 8 de septiembre de 1969, actualmente tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei está casado desde 2004 con una mujer de nombre Zahra Haddad-Adel.

¿Qué signo zodiacal es Mojtaba Jamenei?

Al haber nacido el 8 de septiembre, Mojtaba Jamenei es del signo de Virgo.

Mojtaba Jamenei con su padre Ali Jamenei (All Content by Khamenei.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

¿Cuántos hijos tiene Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei tiene dos hijos y una hija, de nombre Mohammad Bagher, Mohammad Amin y Fatemeh Sadaat, respectivamente.

¿Qué estudió Mojtaba Jamenei?

Tras terminar la secundaria, Mojtaba Jamenei fue instruido en teología por su propio padre, Ali Jamenei, y el ayatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi.

También tuvo de maestros a Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, el ayatolá Lotfollah Safi Golpaygani y Mohammad Baqer Jarrazi.

¿En qué ha trabajado Mojtaba Jamenei?

Si bien Mojtaba Jamenei se ha desempeñado como clérigo en Irán desde hace varios años, también se le considera alguien fuertemente ligado a la política de su país.

Apoyó a Mahmud Ahmadineyad en las elecciones de 2005 y 2009, siendo acusado de financiar grupos de represión en protestas antigubernamentales.

Además se menciona que posee una gran cantidad de activos financieros de procedencia desconocida, aunque él lo ha negado todo.

Mojtaba Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

Desde antes de la muerte de su padre, Ali Jamenei, se mencionaba a Mojtaba Jamenei como el posible futuro líder supremo de Irán.

Esto debido a que Mojtaba Jamenei tenía mucha influencia sobre su padre; aunque la elección de líder supremo se debe de dar en una Asamblea de Expertos chiitas.

No obstante, ante la muerte de su padre a finales de febrero de 2026, su elección se hace cada vez más sonada entre diversos círculos locales y nacionales.

Principalmente porque no existe otro candidato fuerte al puesto de líder supremo, siendo Mojtaba Jamenei la única opción real.