A horas de que expire el plazo impuesto por Donald Trump, el gobierno de Irán amenazó a Estados Unidos y a sus aliados con cortar gas y petróleo durante años si se atreven a “cruzar las líneas rojas”.

Donald Trump adelantó que esta noche, al vencer el ultimátum, “morirá toda una civilización, para no volver jamás”. Al respecto, Irán señaló qué es lo que pasará si Estados Unidos realiza este ataque.

Irán amenaza con cortar gas y petróleo a Estados Unidos y aliados (Captura de pantalla)

Irán advierte a Estados Unidos y aliados que cortará gas y petróleo si cruzan “líneas rojas”

A través de un comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió con atacar más allá de Medio Oriente si Estados Unidos y aliados insisten en continuar con la guerra en la región.

Irán resaltó que no está a favor de “iniciar ataques contra objetivos civiles”, pero advirtió que no durarán en extender la ofensiva más allá de la región para responder las agresiones a instalaciones civiles iraníes.

“Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, la respuesta irá más allá de la región”. Guardia Revolucionaria de Irán

“Esta noche morirá una civilización”: la frase de Trump que desató alarma en Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Asimismo, Irán amenazó con cortar gas y petróleo a Estados Unidos y a sus socios durante años si el gobierno de Donald Trump no retira sus agresiones y ultimátum de retirada.

“Actuaremos contra la infraestructura de Estados Unidos y sus socios para privar a Estados Unidos y sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años”. Guardia Revolucionaria de Irán

Pese a esto, Estados Unidos mantiene su plazo para que Irán se rinda y Donald Trump ha adelantado que “esta noche morirá toda una civilización”, lo que traerá grandes cambios.