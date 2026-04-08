Según la agencia oficial iraní Mehr, Irán ha denunciado ataques contra refinerías en pleno alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

Ataques que habrían sucedido en refinerías iraníes en la isla de Sirri, en el Estrecho de Ormuz, mientras que la Compañía Nacional de Petróleo de Irán también denunció un ataque contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico.

Pese a pleno alto el fuego, denuncian ataque a refinerías de Irán

En las últimas horas y en medio de la entrada en vigor del alto el fuego entre Irán con Estados Unidos e Israel, al parecer los ataques no han parado.

Luego de que Irán denunciara una serie de ataques a refinerías en la isla de Sirri en Ormuz, lo cual provocó un incendio que aún se trata de extinguir.

Asimismo, se precisó que tras el ataque a refinerías el suministro de combustible no se vio afectado, además de que no reportó víctimas por parte de Irán.

l estrecho de Ormuz (Kamran Jebreili / AP)

Compañía Nacional de Petróleo de Irán califica como “cobarde” ataque en refinería

Otra denuncia de ataque a refinería, llegó por parte de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán quien calificó los hechos como un “ataque cobarde de los enemigos”.

“Alrededor de las 10 de la mañana (6:30 GMT) de este miércoles, las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos” Agencia Mehr

En este ataque a la refinería en la isla de Lavan de Compañía Nacional de Petróleo de Irán se reportó un incendio en la instalación donde al día se proyectan 55 mil barriles