El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el comunicado que le habrían enviado las autoridades de Irán en respuesta al acuerdo de alto al fuego.

El mandatario compartió la imagen desde sus redes sociales una hora después de que confirmara junto a Irán un alto al fuego en aceptación al acuerdo de Islamabad.

Esto tras mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, uno de los países que fungió como mediador entre Irán y Estados Unidos, en pro de la diplomacia.

Donald Trump revela comunicado de Irán sobre acuerdo de alto al fuego

En Truth Social, Donald Trump compartió la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en el que aceptan el alto al fuego con la propuesta del Shehbaz Sharif.

Donald Trump comparte comunicado de Irán sobre alto al fuego (Donald Trump)

Tal como expresó a nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Irán se comprometió a detener sus acciones defensivas en contra de Estados Unidos si cesaban todos los ataques en su contra.

Sin embargo, Irán también aseveró el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante las siguientes dos semanas, en coordinación de sus Fuerzas Armadas aunque con limitaciones técnicas.

Esto bajo la consideración de la solicitud de Donald Trump para negociar una propuesta de 15 puntos más la aceptación de su oferta de 10 puntos, como solicitó Irán.

El ministro de Irán también expresó su gratitud a Donald Trump a nombre de todo su país, pese a que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional afirmó que obligó a Estados Unidos a aceptar sus condiciones.

Irán agradece a Pakistán en comunicado revelado por Donald Trump

En el mismo comunicado, Irán agradeció al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien también dieron respuesta tras su solicitud fraterna mediante redes sociales.

Tras el acuerdo entre Donald Trump e Irán, el mismo ministro de Pakistán celebró con satisfacción el gesto sensato de ambas partes, a quien también les expresó agradecimiento.

Asimismo, invitó a Irán y Estados Unidos a su capital, Islamabad el próximo viernes 10 de abril para alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas.

El primer ministro de Pakistán agregó que Estados Unidos e Irán demostraron “notable sabiduría y comprensión” para hacer un alto al fuego que incluye Líbano y otros países de Medio Oriente.