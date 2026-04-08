Tras alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, Israel activó sirenas en Tel Aviv por misiles interceptados la madrugada del 8 de abril de 2026.

La alerta se extendería también al Golfo Pérsico, ya que otras naciones, como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, señalaron que interceptaron varias amenazas, entre ellas misiles.

De momento se señala a Irán como autor del lanzamiento de varios misiles balísticos de racimo, pese a que ordenó replegar sus defensas como parte de las negociaciones.

Israel activa sirenas en Tel Aviv tras interceptar misiles

Videos y transmisión de Fox News captaron la alerta de Israel por misiles balísticos interceptados en Tel Aviv; de acuerdo con las Fuerzas Armadas, la agresión provendría desde Irán.

Las Fuerzas Armadas de Israel señalaron a su vez que ya trabajan en interceptar las diversas amenazas y los equipos de emergencia respondían a sitios en donde los misiles impactaron.

Al respecto, algunas imágenes en redes sociales apuntan que los suburbios de Tel Aviv fueron afectados por los misiles; sin embargo, hasta el momento no se han mencionado decesos de parte de Israel.

Por su parte, medios de Irán informaron que su líder supremo, Mojtaba Jameneí, ordenó un alto al fuego a todas sus unidades militares, tras acuerdo con Estados Unidos.

🚨 JUST IN: Sirens are SOUNDING after missiles launch at Tel Aviv, Israel — with interceptors springing into action



There is a ceasefire, but the entirety of Iran's ranks may not be aware yet



We will find out over the next 24 hours if they fully stop the launches or not 👀 pic.twitter.com/fo5hilTesW — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 8, 2026

Aunque también señalaron para medios que Israel todavía realiza ataques en contra de Irán, pese a que igualmente acordaron detener sus ofensivas como parte del acuerdo de negociación.

Países del Golfo Pérsico también han interceptado misiles

Sin embargo, los misiles que han atacado a Tel Aviv no son los únicos que se han visto la madrugada del miércoles en el Medio Oriente, como reportaron otros países del Golfo Pérsico.

De acuerdo con lo señalado, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos reportaron que trabajan en interceptar misiles y drones, ataque que se replicó en Qatar como explicó su Ministerio de Defensa.

A su vez, en Abu Dhabi se dio a conocer que sus servicios de emergencia atendían un incendio en una planta de procesamiento; no se ha mencionado si sería por otro misil proveniente de Irán.