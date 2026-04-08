El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red social Truth que su gobierno iniciará una colaboración estrecha con Irán tras lo que describió como un “cambio de régimen muy productivo” en ese país.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo” Donald Trump

De acuerdo con el mensaje de Trump, Estados Unidos y Irán han alcanzado un entendimiento clave: no habrá enriquecimiento de uranio; además, ambas naciones coordinarán la eliminación de restos nucleares enterrados a gran profundidad, presuntamente derivados de operaciones con bombarderos B-2.

Trump asegura acuerdo con Irán: cooperación nuclear, fin del uranio y reducción de sanciones

A través de su red social Truth, Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo, por lo que colaborarán estrechamente para un desmantelamiento nuclear en el país.

Asimismo, aseguró que ambos países “desenterrarán y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad ”; estos residuos han estado bajo vigilancia satelital permanente por parte de la Fuerza Espacial, y que no han sido alterados desde el ataque al que hizo referencia.

Donald Trump manda mensaje sobre acuerdo con Irán (@realDonaldTrump / X)

El mandatario estadounidense destacó que el proceso de desenterrar y eliminar los restos nucleares se realizará de manera conjunta, como parte de un esquema de cooperación bilateral que busca reducir riesgos y reforzar la seguridad internacional.

Según sus declaraciones, el monitoreo satelital ha sido clave para garantizar que no exista manipulación de materiales sensibles.

Trump manda un mensaje sobre el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

En el ámbito económico, Trump indicó que continúan las negociaciones con Irán para disminuir aranceles y sanciones y afirmó que varios de los 15 puntos planteados en la agenda bilateral ya han sido acordados, lo que representaría un avance significativo en la relación entre ambos países.

El presidente Trump concluyó su comunicado agradeciendo la atención al tema y reiterando que las negociaciones seguirán en curso, con el objetivo de consolidar los acuerdos alcanzados.

Este anuncio podría marcar un giro importante en la política exterior de Estados Unidos respecto a Irán, especialmente en materia nuclear y económica.