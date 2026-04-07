Luego de que Donald Trump amenazó con destruir la infraestructura crítica de Irán, la mayor planta de aluminio de la nación persa fue atacada por fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con los reportes del mismo gobierno de Irán, aviones de Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos sobre las instalaciones de la planta de nombre IRALCO.

Poco después, se indica, los aviones ejecutaron un nuevo ataque en contra de la planta petroquímica de la ciudad Amirkabir, la cual ha sido bombardeada en distintas ocasiones durante los últimos días.

Estados Unidos e Israel atacan la mayor planta de aluminio en Irán

Cerca de la medianoche del martes 8 de abril, la infraestructura crítica de Irán sufrió un duro golpe, debido a que la mayor planta de aluminio del país fue bombardeada por Estados Unidos e Israel.

Sobre lo ocurrido en las instalaciones, se dio a conocer que se trató de un ataque aéreo que generó una gran explosión y un posterior incendio al interior de la fábrica ubicada en Arak.

Bombardeos en Irán (Alireza Sotakbar / AP)

En redes sociales se han difundido imágenes de la explosión causada por los bombardeos en las instalaciones donde se produce aluminio usado en carcasas de misiles y fuselajes de drones.

Hasta el momento el gobierno de Irán no ha ofrecido ningún balance de lo ocurrido en la planta Iranian Aluminium Company (IRALCO), por lo que se desconoce la magnitud de los daños.

Estados Unidos e Israel también atacaron planta petroquímica de Irán

El bombardeo contra la mayor planta de aluminio en Irán, no fue el único ataque que Estados Unidos e Israel ejecutaron después de la amenaza de destrucción que hizo el presidente Donald Trump.

Lo anterior debido a que poco después del ataque aéreo contra IRALCO, se reportó un nuevo bombardeo en contra de la planta petroquímica de Amirkabir, la cual ya ha sido objeto diversos embates israelíes.

Horas antes, Donald Trump lanzó un ultimátum al gobierno de Irán en el que advirtió que de no liberar el estrecho de Ormuz, lanzaría un ataque cerca de las 3 de la mañana (hora de Teherán).

Incluso, al elevar el tono de sus amenazas, el presidente de Estados Unidos señaló que la ofensiva sería de tal magnitud que provocará la extinción de una civilización que “no volver jamás”.