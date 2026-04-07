Irán rechazó un alto al fuego temporal en sus enfrentamientos contra Estados Unidos e Israel, asegurando que solo aceptará un fin definitivo de la guerra con garantías de no volver a ser atacado.

La respuesta iraní, transmitida a través de Pakistán, es clara, únicamente aceptaran el fin de la guerra con la garantía de no volver a ser blanco de ataque

La respuesta de Irán fue transmitida a través de Pakistán y presentada ante la ONU.

Esmail Baghaei, vocero del Ministerio de Exteriores, calificó como irracional aceptar una pausa sin garantías.

En contrapropuesta, Irán planteó un plan de 10 puntos, mientras Donald Trump consideró la oferta “significativa pero insuficiente”, manteniendo la amenaza de nuevos ataques.

Iran responde a Donald Trump (@iranunarabic / X)

Irán lanza contrapropuesta a Donald Trump

Tras rechazar un alto al fuego temporal, Irán lanza contrapropuesta a Estados Unidos, la cual asegura un fin permanente al conflicto.

La propuesta consta de 10 puntos, entre los que destaca:

Fin de las hostilidades en la región Paso seguro por el Estrecho de Ormuz Levantamiento de sanciones.

Donald Trump, de 79 años de edad, calificó la contrapropuesta como un “paso muy significativo, pero insuficiente para detener los combates”.

Palabras que han sido interpretadas como la advertencia de nuevos ataques sumados a los de la noche y madrugada del 6 de abril en Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

La tensión continúa escalando. El Presidente de Estados Unidos encontró en el Estrecho de Ormuz una punto de presión por lo que está amenazando con destruir plantas eléctricas en Irán y todo lo que esté a su paso de no reabrirse esta vía estratégica.

Este ultimátum se da en medio de negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán, para poner fin al conflicto que surgió a finales de febrero.