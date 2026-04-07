El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en entrevista que está en “negociaciones intensas” con Irán a horas de cumplirse el ultimátum.

Fue mediante una llamada telefónica que Donald Trump confirmó que se mantienen las negociaciones con Irán para abrir el estrecho de Ormuz, aunque declinó a hacer más declaraciones.

El ultimátum de Donald Trump a Irán está a dos horas de finalizar, después de que el mandatario de Estados Unidos ampliará el plazo original de 10 días con 20 horas más.

Donald Trump e Irán estarían en negociaciones intensas a horas de cumplirse ultimátum

La afirmación de Donald Trump se dio previo a aceptar la propuesta de Pakistán, que había mencionado la apertura del estrecho de Ormuz para las próximas dos semanas.

Trump tells Fox News that he is currently in "heated negotiations" with Iran pic.twitter.com/P91RbgyLST — Faytuks News (@Faytuks) April 7, 2026

Asimismo, medios como CNN habían apuntado que Donald Trump aceptaría un acuerdo con Irán, aunque no se mencionó si tenía que ver con el acuerdo de Islamabad o de Pakistán.

Previamente y tras el mensaje del Primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, La Casa Blanca había apuntado la posibilidad de que Donald Trump respondiera esta misma tarde.

De momento, Irán no se ha pronunciado, aunque habría presentado un acuerdo a Pakistán de 10 puntos entre los cuales, solicitaba finalizar las hostilidades en Medio Oriente.

Mientras que la propuesta de Pakistán incluiría un alto al fuego de todos los países implicados, aunque posteriormente, Israel atacó a Irán, por lo que se desconoce si influirá en negociaciones.

Pakistán, Egipto y Turquía participaron en negociaciones entre Irán y Donald Trump

Hasta el momento no se ha revelado la postura de Irán sobre las “negociaciones intensas” que afirmó Donald Trump; sin embargo, las mismas estarían encabezadas por Pakistán.

Tal como se reveló, tanto el primer ministro de Pakistán como su mariscal de campo del ejército, Asim Munir, aunque también participaron otros países, como Egipto y Turquía.

Pakistán había señalado que las negociaciones avanzaban de satisfactoriamente en pro de la diplomacia, aunque su ministro de Asuntos Exteriores declinó a adelantar resultado del acuerdo.