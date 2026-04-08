Durante la mañanera de este miércoles 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el acuerdo que hay entre Estados Unidos e Irán tras el cese al fuego.

“El mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos, es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo y esperamos, creo que el mundo entero esta buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y en el mundo entero.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum celebra cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: alivio en tensiones reduce precio del petróleo

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que entra en vigor de inmediato por un periodo de dos semanas.

El pacto, anunciado tras intensas negociaciones con mediación de Pakistán y un rol clave de China, incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones de paz el próximo 10 de abril en Islamabad; Israel también respaldó la tregua.

Cabe recordar que Sheinbaum ha insistido en que la posición de México es siempre apostar por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

¿Qué implica el cese al fuego Estados Unidos-Irán?

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán del que habló la presidenta Claudia Sheinbaum, llega después de más de un mes de escalada militar que inició con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Esto provocó el cierre temporal del estratégico paso marítimo y un repunte en los costos energéticos globales.

Es por eso que la mandataria enmarcó este avance como una señal de esperanza en medio de la incertidumbre internacional.

Ante esto, el cese al fuego por dos semanas que se dictó en el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, destaca:

Duración inicial: Dos semanas.

Condición clave: Apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

Próximos pasos: Negociaciones formales para un acuerdo de paz más duradero.

Por lo que, de cumplirse esta tregua, podría estabilizar los mercados energéticos y evitar una mayor crisis económica global.

México, a través de su política exterior, ha mantenido un llamado constante al cese de hostilidades y al uso de la diplomacia, en línea con principios históricos de no intervención y solución pacífica de controversias.