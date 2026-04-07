En medio de las tensiones por el ultimátum de Donald Trump, fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel intensificaron los ataques contra infraestructura crítica en Irán.

Durante la madrugada del 8 de abril de 2026, bombardearon la planta petroquímica Fajr en Mahshahr, provocando explosiones cuyo impacto aún no ha sido detallado por autoridades locales.

Minutos antes, también atacaron la planta de aluminio IRALCO en Arak, generando un incendio.

Ambos ataques ocurrieron mientras se desarrollaban negociaciones con Pakistán que derivaron en un alto al fuego de 14 días y el inicio de un plan de paz el 21 de abril de 2026,

Estados Unidos e Israel lanzan nuevo ataque contra planta petroquímica en Irán

Mientras el mundo se mantenía a la expectativa por el ultimátum de Donald Trump contra Irán, las fuerzas de Israel y Estados Unidos lanzaron un nuevo ataque contra una planta petroquímica.

Desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, las instalaciones del complejo de producción petroquímica ubicadas en Mahshahr, han sido objeto de diversos ataques israelíes.

Sin embargo, durante la madrugada del 8 de abril se lanzaron los bombardeos en contra de la planta petroquímica Fajr, fueron aun más intensos que los registrados con antelación.

A pesar de ello, las autoridades locales no han emitido un balance general del nuevo ataque, por lo que se desconoce cuáles fueron los daños ocasionados y si se registraron víctimas mortales.

Estados Unidos e Israel también atacaron la mayor planta de aluminio de Irán

Minutos antes del nuevo ataque que Estados Unidos e Israel lanzaron contra la planta petroquímica Fajr en Irán, se registró un bombardeo contra la planta de aluminio más grande del país.

Al respecto, el mismo gobierno de Irán informó que aviones de Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos sobre las instalaciones de la planta Iranian Aluminium Company (IRALCO).

‼️ UPDATE FROM EARLIER:

A wide wave of airstrikes earlier across Iran, targeting key industrial and military sites.



Strikes reported at IRALCO (Iran Aluminum Company) in Arak, additional factories in Arak, Fajr Petrochemical Complex in Mahshahr, the Vilashahr underground missile… pic.twitter.com/PMw0yXWqzY — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 7, 2026

En torno a los hechos, informes señalan que se trató de un ataque aéreo que generó una gran explosión y un posterior incendio dentro de las instalaciones de la fábrica que se ubica en la ciudad de Arak.

Cabe destacar que ambos ataques ocurrieron mientras Estados Unidos, Irán y Pakistán sostenían una intensa negociación derivado de la cual se pactó un alto al fuego de 14 días.