Paquetes VIP de Stray Kids: precios y qué incluyen en México

El regreso de la agrupación surcoreana de k-pop, Stray Kids a México en concierto ya ha confirmado que tendrá paquete VIP para su gira “Straycity” en el Estadio GNP Seguros.
Por lo que será solo un paquete VIP de Stray Kids el Early Entry VIP Package disponible para su concierto del 25 de septiembre de 2026.
Por ahora no se ha dado a conocer el precio que tendrá el paquete VIP de Stray Kids, pero ya se ha precisado que estará disponible a la venta a partir del viernes 29 de mayo 2026 a las 2:00 de la tarde.
Estos son los beneficios del paquete VIP de Stray Kids para su concierto en México
Para las STAY´s que deseen tener una experiencia completa en el concierto de Stray Kids en México, el paquete VIP será su opción.
Sin embargo, en esta ocasión el paquete VIP de Stray Kid no se tendrá participación de la agrupación con soundcheck, como en otros conciertos de k-pop.
A ello los beneficios que se incluyen en el paquete VIP de Stray Kid para su concierto en México son:
- Un boleto reservado premium en Platino A/ Platino B (1)
- Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
- Laminado conmemorativo VIP y lanyard
- Entrada anticipada al inmueble
- Acceso anticipado a compra de merch oficial
- Check-in exclusivo y staff VIP en sitio