La Fuerza Aérea de Estados Unidos movilizó bombarderos B-52 hacia Irán tras el ultimátum de Donald Trump de abrir el estrecho de Ormuz.

Los aviones despegaron de la base RAF Fairford en Reino Unido y llegarán a Medio Oriente alrededor de las 8:00 de la noche, hora señalada por Donald Trump para cumplir su amenaza.

Mientras tanto, Pakistán propuso un cese al fuego de dos semanas como medida de buena voluntad, aunque Irán rechaza abrir el estrecho a cambio de un acuerdo temporal.

Estados Unidos moviliza aviones B-52 a Irán (Especial )

Estados Unidos envía aviones militares a Irán tras amenaza de Donald Trump

La Fuerza Aérea de Estados Unidos envió aviones B-52, conocidos como bombarderos, a Medio Oriente.

Los aviones llegarían a las 8:00 de la noche, 6:00 de la tarde en horario de México, hora que Donald Trump dio como ultimátum contra Irán.

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Aviones B-52 de la Fuerza Aérea de EEUU despegan de la base aérea RAF Fairford completamente cargados



Con un tiempo de vuelo de aprox 7 horas, las aeronaves llegarían a Irán aprox cuando se acerque la fecha límite fijada por Trump pic.twitter.com/JTJG61h78b — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) April 7, 2026

Donald Trump exigen que Irán abra el estrecho de Ormuz, pero el país exige llegar a un acuerdo permanente.

El presidente de Estados Unidos no dio detalles de la ofensiva que prepara contra Irán, quienes aseguran que van a repeler cualquier ataque.

Desde el primer ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, se han desplegado aviones B-52 sobre territorio iraní.

El B-52 tiene la capacidad de almacenar bombas de gravedad y armas nucleares.

Estados Unidos e Irán analizan un cese al fuego de dos semanas

A unas horas de que venza el plazo que Donald Trump le dio a Irán, Pakistan propuso que haya un cese al fuego por dos semanas para proponer nuevos acuerdos.

Pakistan propuso que Donald Trump extendiera el plazo a Irán por dos semanas y que el país reabriera el estrecho de Ormuz como acto “de buena voluntad”.

La Casa Blanca informó que Donald Trump analiza la propuesta, mientras que Irán la revisa, pero se niega a abrir el estrecho de Ormuz a cambio de un acuerdo temporal.