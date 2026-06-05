Américo Villarreal respondió con firmeza al reportaje publicado por Los Angeles Times, calificando las acusaciones en su contra como afirmaciones sin sustento basadas en fuentes anónimas.

“Son afirmaciones construidas sobre fuentes anónimas que pretenden convertirse en verdad por el simple hecho de haber sido publicadas. La verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

El 5 de junio de 2026, el gobernador de Tamaulipas negó categóricamente cualquier vínculo con el tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol, y aseguró que su trayectoria profesional como médico y servidor público ha sido construida con honestidad.

En ese sentido, desmintió la supuesta revocación de su visa en Estados Unidos y llamó a los medios a ejercer responsabilidad periodística al verificar la información.

“Cuento con mi visa. No he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna. Jamás he viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me corresponde”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Américo Villarreal acusa a reportaje de Los Angeles Times de publicar sin pruebas

Tras negar los señalamientos que lo relacionan con el crimen organizado, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal acusó al reportaje de Los Angeles Times publicado sin pruebas.

Al asegurar Américo Villarreal de que lo dicho en Los Angeles Times solo “buscan exhibir sin pruebas… La verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas”, refrendo.

Y por lo que Américo Villarreal incluso señaló que Los Angeles Times publicó los dichos en su contra, pese a que el gobernador respondió a los señalamientos del reportero cuando fue cuestionado.

Américo Villarreal muestra su visa, asegura no tener notificación de baja

Por el tema de la revocación de la visa estadounidense, el gobernador Américo Villarreal mostró en conferencia el documento migratorio

“El reportaje dice que mi visa fue retirada e ingreso con un permiso especial, esta acusación es falsa”, aseguró Américo Villarreal mientras mostraba su tarjeta a la prensa.

Además de que Américo Villarreal refrendó que “jamás he viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me corresponde”.

Así como Américo Villarreal precisó que los viajes que ha realizado tanto en el país como en Estados Unidos han sido por trabajo de manera institucional, así como de relaciones binacionales, por lo que cerró su discurso asegurando tener “la conciencia tranquila”.