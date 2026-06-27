Un reportaje de The New York Times reveló que la investigación en Estados Unidos sobre Alfonso Durazo y Américo Villarreal surge a partir de la colaboración de morenistas con agencias estadounidenses.

De acuerdo con NYT, los funcionarios de Morena han optado por colaborar de manera confidencial con Estados Unidos y de ahí surgen las acusaciones de este gobierno contra políticos de alto perfil en México.

NYT señala que investigación sobre Durazo y Villarreal surgió por colaboración de morenistas con Estados Unidos

NYT reportó que al menos una decena de políticos mexicanos morenistas han establecido contacto con Estados Unidos para proporcionar información sobre otros actores polémicos perfiles.

Investigación en Estados Unidos sobre Alfonso Durazo y Américo Villarreal (Michelle Rojas)

El reportaje señala que “la ola de colaboración” se desató luego de que la DEA emprendiera la estrategia para acercarse discretamente a funcionarios para obtener testimonios relacionados con:

Casos de corrupción

Vínculos con el crimen organizado

“Más de una decena de personas hablaron con The New York Times para este artículo bajo condición de anonimato para comentar los esfuerzos de la DEA y las conversaciones confidenciales entre el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios mexicanos”. NYT

La investigación asegura que los funcionarios “buscan adelantarse a las investigaciones” en su contra, por lo que se acercan al gobierno de Estados Unidos como colaboradores confidenciales.

Por lo anterior, Estados Unidos tendría información que compromete a funcionarios mexicanos, como los antes señalados contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Asimismo, se menciona la filtración de un audio de Marina del Pilar, en el que revela que la gobernadora de Baja California buscaba concretar una reunión con autoridades de Estados Unidos.