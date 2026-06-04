El gobierno de Arizona fijó postura sobre la polémica generada tras diversos reportes y señalamientos que involucran a funcionarios mexicanos, entre ellos, Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

La vocera del gobierno de Arizona informó que se sigue de cerca la situación y que cualquier vínculo con el crimen organizado sería “inaceptable”, aunque evitaron emitir juicios anticipados.

Arizona responde a polémica que rodea a Alfonso Durazo y Américo Villarreal

Trascendió este miércoles en medios internacionales que Estados Unidos había revocado visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas respectivamente.

Rumores señalan visas canceladas de funcionarios mexicanos. (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal rechazaron públicamente las versiones que señalaban que Estados Unidos les habría retirado la visa y que estarían bajo investigación federal.

Al cuestionar al gobierno de Arizona sobre esta polémica, la vocera Lilian Soto destacó que México es su principal socio comercial por lo que se encuentran monitoreando la situación.

La postura de Arizona también enfatiza que cualquier culpable de vínculos con el crimen organizado “debe responder ante la ley”, aunque no mencionó el nombre de los funcionarios mexicanos.

“Hemos visto los reportes sobre funcionarios mexicanos y estamos monitoreando la situación de cerca. México es nuestro principal socio comercial internacional, mantenemos una relación histórica muy importante. Cualquier vínculo con el crimen organizado sería inaceptable, y cualquier persona que resulte culpable debe responder ante la ley”. Lilian Soto, vocera del gobierno de Arizona, en respuesta a Michelle Rivera

El posicionamiento refleja la cautela con la que las autoridades estadounidenses han abordado el tema, privilegiando el seguimiento de la información antes de emitir conclusiones definitivas.

Cabe mencionar que Sonora mantiene una estrecha relación con Arizona en proyectos de infraestructura y cadenas de suministro, mientras que Tamaulipas es una de las principales entidades para el comercio con Estados Unidos.