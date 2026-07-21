Organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y comunidades indígenas exigieron la liberación de Jesús Plácido Galindo, líder indígena que fue detenido y trasladado a un penal de máxima seguridad.

De acuerdo con información, diversas organizaciones denuncian que la detención del también activista forma parte de un proceso de criminalización contra los defensores de los pueblos indígenas.

Colectivos y guerrerenses exigen la liberación de Jesús Plácido Galindo, líder indígena

Habitantes de comunidades de Guerrero bloquearon la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, quien fue detenido por el presunto delito de homicidio.

Bloquean Acapulco-Pinotepa Nacional exigiendo la liberación de Jesús Plácido Galindo. (Facebook/CIPOGEZ)

Tras ser detenido, el líder indígena fue trasladado al penal del Altiplano, por lo que colectivos han expresado su preocupación en que se respeten sus derechos humanos, así como el debido proceso.

Los colectivos destacan que no es común que Jesús Plácido Galindo haya sido recluido en un penal de máxima seguridad y, según ellos, la decisión se tomó con el fin de alejarlo de su familia y de su defensa legal.

Organizaciones señalan que la detención de Jesús Plácido Galindo representa un riesgo para quienes ejercen labores de defensa comunitaria y exigieron que las autoridades garanticen un proceso transparente.

Asimismo, solicitaron la intervención de organismos de derechos humanos para dar seguimiento al caso y vigilar que se respeten las garantías procesales de Plácido Galindo durante el desarrollo de la investigación.

Las comunidades indígenas también hicieron un llamado a las autoridades para atender las demandas históricas de seguridad y protección en la región, al tiempo que insistieron en la liberación del dirigente indígena.